【韓網熱門】到現在都沒有答案的Nine Muses難題！網友：根本選不出來

出道於2009年的韓國女團Nine Muses以全員模特出身（平均身高172cm）備受矚目，其音樂始終在性感與知性間尋找平衡。 關於代表作《DOLLS》與《WILD》的美學之爭持續十餘年。

《Dolls》

《Wild》



韓國網友評論：

1. 《Dolls》，從前奏開始心臟就狂跳

2. 選不出來，一定要選的話，我選《Dolls》，但是我又非常愛《Wild》的前奏

3. 竟然不是《News》

4. 我更愛《Drama》

5. 《Wild》，身為女生的我每次聽到都會心跳加速

6. 我到現在還忘不了《News》的前奏

7. 《Wild》節奏歡快，讓人情緒澎湃

8. 這兩首絕對是經典之作，但我更愛《Dolls》

9. 真的沒有人愛《Drama》嗎？

10. 這兩首我選《Dolls》，不過我更愛《Ticket》

11. 什麼是愛情？ （《Dolls》歌詞）

12. 選不出來，那就乾脆選《News》吧，從E U Erine的Rap開始的那首歌，果然還是最有代表性的

13. Wild、Wild、Wild

14. 她們的歌都非常好聽，名曲party

15. 「兩首我都沒聽過啦... 但知道 Nine Muses 的《Dolls》蠻有名的，因為在社群上常常看到

16. 老實說其實沒什麼熟的歌，但什麼什麼《News》那句歌詞倒是有印象

17. 每次聽《Wild》的時候，總會有種莫名的哽咽和激動湧上來。 《Wild》是我最愛的

18. 《Wild》真的怎麼聽都不膩，每年夏天的播放清單裡都必收

19. 《Wild》。 聽了E U Erine的Rap之後你還能不選《Wild》???

20. 當然是《Dolls》啊！！《Wild》是為了聽理由愛琳的Rap才聽的

原文：https://theqoo.net/square/3687924623

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