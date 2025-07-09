曾在《文明特急》被選為擁「回眼名」的二代女團！9Muses再聚提前慶祝15週年

2010年出道，屬2代或細分成2.5代女團的9Muses（Nine Muses），最後的成員懸雅、E U Erine、成雅、珉河、倞利、慧美、笑珍與金祚，即便解散後團魂一直都在，日前還一同慶祝了9Muses出道15周年。

珉河曬八人合照寫道：「To. 親愛的成員們還有喜愛我們的所有人，向大家傳達愛意……是生日臨近的三名成員的慶生，以及一個月後15周年慶祝，今天也是熱鬧非凡的9Muses聚會（善熙姐姐的蛋糕驚喜，姐姐永遠和9Muses在一起）。」成雅留言：「從To.開始就紅眼眶了……我愛你。」



成雅自己發文：「都各自在自己的位置上努力生活，我們姐妹們我愛你們，好暈啊今天。」成雅拍蛋糕的限時動態亦提到：「倞利生日，明天是我生日，而不久前是珉河生日。就像在銀髮村（silver town，養老村）一樣合辦生日趴，謝謝你善熙。」從懸雅限動還可知她替所有成員做了友情手鍊。



善熙即9Muses過去的經紀人，她發文則寫：「15th Anniversary，Always you're mine（你們永遠是我的），謝謝成為9Muses。」倞利留言「歐尼謝謝你的蛋糕」，珉河留「9Muses+Sunny（善熙）=一輩子」。



懸雅發了八人吵吵鬧鬧打招呼影片：「孩子們（我的），15週年快樂。你們都知道吧，因為有彼此的存在才有這15周年～？要一直對彼此溫柔說話喔……我們的相遇是多麼珍貴啊……」金祚簡單寫了「我們」加上愛心符號，而其他成員發限動，慧美特別說「去健身房的路上轉個彎見了我的愛」、「愛心歪掉了，看看成雅做的手鍊，一直叫我拍照的話都沒什麼變，我愛你們」、「送了15周年蛋糕的……我們善熙，謝謝你我愛你」。



9Muses 2010年出道，成員歷經多次變動，但解散前最後的成員懸雅、E U Erine、成雅、珉河、倞利、慧美、笑珍與金祚，一直保持著友誼。2021年知名網綜《文明特快》曾找來她們重新組合表演，全因她們不少歌曲如〈Dolls〉被視為「回眼名」（컴.눈.명，다시 컴백해도 눈감아줄 명곡）歌曲，直翻是「重新回歸也會睜一隻眼閉一隻眼的名曲」，意思是放到現在也可以接受的歌。後來‎金祚與珉河相繼結婚時，八人都一起拍過姐妹婚紗照，團魂不可多得（到現在金祚還是把八人婚紗放置頂文呢！）。



2023年還曾有9Muses重新回歸的消息，現在看起來是泡湯了，雖未知原因也令粉絲感到遺憾，不過能看到八人友誼不變，還是讓粉絲很激動。

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