TEEN TOP C.A.P今日宣佈退團「想脫掉不適合我的衣服」！其餘成員以四人組回歸，網祝福：「對彼此都是最佳選擇」

TEEN TOP所屬社發聲明宣佈C.A.P從今日起退隊，C.A.P也在IG公開真實心境。難得的事，一向毒舌的韓國網友這一次也表達了善意的祝福。

TOP Media今日發聲明為C.A.P的舉動和言論道歉，稱與TEEN TOP成員商議後決定C.A.P從今天起退隊，由其餘四位成員天地、Niel、Ricky、創造繼續組合活動。



C.A.P也在個人IG發文致歉，並解釋了事發原因：「雖然知道有些部份會引起爭議，還是只想著自己而做出了自私的舉動。 長久以來一直覺得穿著不適合自己的衣服。 現在想脫掉那件衣服，於是做出了不恰當的舉動。」

C.A.P表示：「沒有辯解的餘地，完全是我的錯誤。 對於連我的幼稚行動都理解的弟弟們和公司感到抱歉，向驚慌的各位粉絲致歉。 希望不會給正在努力準備回歸的TEEN TOP成員和公司同僚們造成更多損失。 感謝至今為止喜愛TEEN TOP C.A.P的各位。」



男團TEEN TOP今年3月因出演《玩什麼好呢？ 》翻紅、趁熱宣佈7月回歸，但本月8日C.A.P在IG直播中吸煙說髒話引起部分觀眾反感。 當時C.A.P面對指責態度強硬：「有些從來不看我直播的人因為TEEN TOP回歸就突然過來說我不應該這樣，說實話我很不喜歡。 其實我（西八）有考慮不參加回歸，反正合約7月就到期了。」



所屬社在直播次日透露C.A.P對於展現出欠佳的模樣正在認真反省，最終於11日宣佈退隊。

不少網友對C.A.P的選擇表示理解和祝福：「沒錯，人應該做自己想做的事」、「以不適合當偶像的人而言，已經活動很久了」、「他確實不適合上電視，安靜地好好生活吧」、「原來他真的想退出」、「以後就穿適合自己的衣服吧」、「他沒做什麼壞事、也好好道歉了，不必太苛責」、「對於TEEN TOP和他本人都是好的選擇」、「他畫畫很好，走這條路也不錯」、「 當偶像的人如果覺得不適合也應該可以選擇停止」、「以後就按照自己的想法生活吧」、「一直以來辛苦了，祝TEEN TOP和他都幸福」。



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