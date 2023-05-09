TEEN TOP原訂7月完整體回歸 ！隊長C.A.P因粉絲的請求而引發辱罵爭議：「我也在考慮要不要回歸」

近日，TEEN TOP 的隊長 C.A.P 在直播中對於部分粉絲要求克制辱駡和抽菸的指責，露出不悅的神色。

他說：「因為我抽菸，所以能不能不要在節目中抽菸。你知道那個讓人厭煩的理由是什麼嗎？平時連我節目都沒看過的孩子們，聽到（TEEN TOP）要回歸，突然過來說『這樣是不是不行』，說實話我不喜歡這樣。」

他接著說：「他們爲什麼來我這裡罵人呢？我想了想平時都不消費我的人，為什麼這樣對我。但不管怎麼說，因爲我是團體的一員，所以怕對團體造成影響，如果不滿意的話，即使不是我入伍之前，也可以從6個月前開始說。」他還說：「對大家來說，這可能是晴天霹靂般的消息，但我也在考慮 XX（西八）是否要回歸，反正合約7月就到期了。」引起軒然大波。對此，所屬社則回應：「回歸並沒有被推翻，目前正在確認續約事宜。」

不過 C.A.P 的這段發言引發熱烈討論，網友：「如果要說那樣的話，還不如退出組合呢」、「明明是愛豆，甚至還是隊長？這樣的人也一起的完整體回歸有什麼意義嗎」、「我看其他成員們都很努力，真的好生氣啊」、「『我在考慮要不要回歸』是即將回歸的人說的話嗎」、「爲什麼這麼傲慢」、「還是老樣子啊 呵呵」、「TEEN TOP 就是除了這個人出來...努力的成員們要成功啊」等等。



TEEN TOP 今年3月因出演《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）而成爲話題，本月3日所屬社表示 TEEN TOP 確定7月中旬回歸，正式開始準備專輯。由於這是繼2020年發行的特別專輯《To You 2020》之後時隔3年發行的專輯，備受期待！



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