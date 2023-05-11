TEEN TOP C.A.P今日宣布退团「想脱掉不适合我的衣服」！其余成员以四人组回归，网祝福：「对彼此都是最佳选择」

TEEN TOP所属社发声明宣布C.A.P从今日起退队，C.A.P也在IG公开真实心境。难得的事，一向毒舌的韩国网友这一次也表达了善意的祝福。

TOP Media今日发声明为C.A.P的举动和言论道歉，称与TEEN TOP成员商议后决定C.A.P从今天起退队，由其余四位成员天地、Niel、Ricky、创造继续组合活动。



C.A.P也在个人IG发文致歉，并解释了事发原因：「虽然知道有些部份会引起争议，还是只想著自己而做出了自私的举动。 长久以来一直觉得穿著不适合自己的衣服。 现在想脱掉那件衣服，於是做出了不恰当的举动。」

C.A.P表示：「没有辩解的余地，完全是我的错误。 对於连我的幼稚行动都理解的弟弟们和公司感到抱歉，向惊慌的各位粉丝致歉。 希望不会给正在努力准备回归的TEEN TOP成员和公司同僚们造成更多损失。 感谢至今为止喜爱TEEN TOP C.A.P的各位。」



男团TEEN TOP今年3月因出演《玩什么好呢？ 》翻红、趁热宣布7月回归，但本月8日C.A.P在IG直播中吸烟说脏话引起部分观众反感。 当时C.A.P面对指责态度强硬：「有些从来不看我直播的人因为TEEN TOP回归就突然过来说我不应该这样，说实话我很不喜欢。 其实我（西八）有考虑不参加回归，反正合约7月就到期了。」



所属社在直播次日透露C.A.P对於展现出欠佳的模样正在认真反省，最终於11日宣布退队。

不少网友对C.A.P的选择表示理解和祝福：「没错，人应该做自己想做的事」、「以不适合当偶像的人而言，已经活动很久了」、「他确实不适合上电视，安静地好好生活吧」、「原来他真的想退出」、「以后就穿适合自己的衣服吧」、「他没做什么坏事、也好好道歉了，不必太苛责」、「对於TEEN TOP和他本人都是好的选择」、「他画画很好，走这条路也不错」、「 当偶像的人如果觉得不适合也应该可以选择停止」、「以后就按照自己的想法生活吧」、「一直以来辛苦了，祝TEEN TOP和他都幸福」。



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