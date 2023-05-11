還要繼續秀下限嗎〜劉亞仁再度被傳喚竟以「圍觀記者太多」為由直接No Show缺席！

因捲入濫用毒品疑雲而遭警方傳喚調查的演員劉亞仁（本名嚴弘植），11日本應參與第二次調查，但他卻表示來到附近發現圍觀記者太多，感覺壓力太大而掉頭離去，缺席本次的調查。已經給民眾觀感不佳的他，還在繼續累積負面形象嗎？

劉亞仁自今年3月以來，時隔兩個月後再度因涉嫌濫用毒品而被警方傳喚，原本因濫用異丙酚而引發調查的他，透過精密檢驗後發現對於其他多樣毒品亦產生陽性反應，引發了軒然大波。



在3月24日時劉亞仁原本應首度接受調查，但其法定代理人表示，嫌疑人的傳喚應以不公開的方式進行，而劉亞仁卻被公開傳喚，於是向警方提出調整出席日期的要求，於是在3月27日他進行了長達12小時的調查，在步出警局時也向在場的記者表示自己將深切反省。但隨著最近他身邊的好友從證人轉為嫌疑人接受調查，讓人感到事態有些嚴重。



也因此劉亞仁必須接受第二次的調查，但他卻表示雖然已搭車來到警局門口，但看到很多媒體圍觀，他竟以此「媒體太多感到很有壓力」為由，直接搭車掉頭離去，單方面自行取消了本次的調查。這也是史上罕見的No Show狀況，雖然劉亞仁在第一次調查後面對媒體，曾表示自己將誠實地配合調查，但現在卻因記者很多壓力大，自行取消了調查，讓大家對他的好感度又再度跌落谷底。



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