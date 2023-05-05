【多圖】文鐘業認《PEAK TIME》〈BAD〉表演最有壓力，舞台破300萬觀看履行快閃公約啦～

《PEAK TIME》播出以來最有話題性、YouTube觀看次數最高的就是第二回合「Dance C」的〈BAD〉了，「11點」VANNER、「13點」BAE173、「15點」BLK與「24點」，四隊部分成員性感舞蹈，露出腹肌掀起節目最高潮，評審團裡李起光、聖圭與圭賢看了都忍不住激動，最後由「腹肌Part」最大亮點24點文鐘業拿下Dance MVP。

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文鐘業近日受雜誌《ESQUIRE KOREA》採訪，提到〈BAD〉正是他最認真準備的，甚至讓他覺得最有負擔，他說：「再怎麼說賭上了隊名（B.A.P），而且我出道比較多年，對我來說（壓力）最大，如果在舞蹈定位沒做好，或是沒有展現出大家期待值以上的模樣，那我是不是該引退了……」



幸好成果絕佳，文鐘業也滿意的替自己〈BAD〉表演打上一百分滿分，理由就是認為自己真的認真準備了，而在其他參賽者眼裡，文鐘業確實就是那麼認真。同為第二回合C聯隊，15點一景在直播時曾透露合宿那段時間，鐘業在Dance C練習結束之後還常常一個人持續練習，直到上場前幾天也一樣。



在決賽播出的特別片段裡，「GON鐘潔」文鐘業與11點GON、13點翰潔決定了〈BAD〉300萬觀看次數公約，要來場公開快閃表演，在昨（4）日正式破300萬觀看次數這天，Dance C其中9位原班人馬在首爾江南區三成洞Megabox COEX進行了表演，現場吸引大批人潮。



11點GON、慧成、泳光，13點翰潔、YOOJUN、MUZIN、俊敍、BIT，與24點文鐘業均現身表演，15點昭林與仁皓雖不克出席，但有觀眾目擊15點同隊的一景出現觀看，11點隊友泰煥、Ahxian以及24點隊友GON也在現場。



Dance C 9人嗨翻現場，雖然沒有依照原表演掀起衣服秀腹肌，但文鐘業小撩一下仍舊引發尖叫聲，整場表演歡呼聲不斷。9人最後還準備小禮物，一個接著一個擺出可愛Pose，展現出性感舞姿外的反差。



▼現場表演



▼更多現場照片



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