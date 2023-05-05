【多图】文钟业认《PEAK TIME》〈BAD〉表演最有压力，舞台破300万观看履行快闪公约啦～

《PEAK TIME》播出以来最有话题性、YouTube观看次数最高的就是第二回合「Dance C」的〈BAD〉了，「11点」VANNER、「13点」BAE173、「15点」BLK与「24点」，四队部分成员性感舞蹈，露出腹肌掀起节目最高潮，评审团里李起光、圣圭与圭贤看了都忍不住激动，最后由「腹肌Part」最大亮点24点文钟业拿下Dance MVP。

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文钟业近日受杂志《ESQUIRE KOREA》采访，提到〈BAD〉正是他最认真准备的，甚至让他觉得最有负担，他说：「再怎么说赌上了队名（B.A.P），而且我出道比较多年，对我来说（压力）最大，如果在舞蹈定位没做好，或是没有展现出大家期待值以上的模样，那我是不是该引退了……」



幸好成果绝佳，文钟业也满意的替自己〈BAD〉表演打上一百分满分，理由就是认为自己真的认真准备了，而在其他参赛者眼里，文钟业确实就是那么认真。同为第二回合C联队，15点一景在直播时曾透露合宿那段时间，钟业在Dance C练习结束之后还常常一个人持续练习，直到上场前几天也一样。



在决赛播出的特别片段里，「GON钟洁」文钟业与11点GON、13点翰洁决定了〈BAD〉300万观看次数公约，要来场公开快闪表演，在昨（4）日正式破300万观看次数这天，Dance C其中9位原班人马在首尔江南区三成洞Megabox COEX进行了表演，现场吸引大批人潮。



11点GON、慧成、泳光，13点翰洁、YOOJUN、MUZIN、俊敍、BIT，与24点文钟业均现身表演，15点昭林与仁皓虽不克出席，但有观众目击15点同队的一景出现观看，11点队友泰焕、Ahxian以及24点队友GON也在现场。



Dance C 9人嗨翻现场，虽然没有依照原表演掀起衣服秀腹肌，但文钟业小撩一下仍旧引发尖叫声，整场表演欢呼声不断。9人最后还准备小礼物，一个接著一个摆出可爱Pose，展现出性感舞姿外的反差。



▼现场表演



▼更多现场照片



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