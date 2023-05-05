李泳知《雖然沒準備什麼菜》今晚更新Ep.18！嘉賓預告引猜測：LE SSERAFIM金采源 or JYP朴軫永？
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李泳知《雖然沒準備什麼菜》今晚更新Ep.18！嘉賓預告引猜測：LE SSERAFIM金采源 or JYP朴軫永？

綜藝   2023年5月5日   星期五14:37   Sani  

（封面圖源：YouTube@스브스케이팝 ZOOM、KBS Kpop、 차린건 쥐뿔도 없지만截圖）

李泳知網綜《雖然沒準備什麼菜》近日公開下期預告，嘉賓人選依然是看圖猜謎，其中白色毛帽令很多人立即猜到是女團LE SSERAFIM成員金采源！也有人表示：有沒有可能是朴軫永呢XD

《雖然沒準備什麼菜》是李泳知主持的網路節目，每期邀請不同藝人一起喝酒聊天，展現來賓最自然真實的一面。 上期請來SEVENTEEN成員DK和Joshua，不到一周觀看量就超過800萬！除了DK能量滿格又搞笑，Joshua令人心動的體貼行為更令李泳知招架不住、大呼犯罪，一瞬間仿佛連孫子都看到了XD

《雖然沒準備什麼菜》每次公開新嘉賓時都是用圖代替文字，例如安俞真那期的圖是一隻亮閃閃眼睛，暗示嘉賓是「眼神清澈的瘋子」：
（圖源：YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截圖）

TWICE那期的預告圖是剪刀手，同時暗示了團名和嘉賓人數。（只有被SEVENTEEN提前劇透的那次除外XD）
（圖源：YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截圖）

前天發預告時也照例只有一張圖片，內容是李泳知戴著白色毛帽。 這帽子很多人眼熟，就是LE SSERAFIM金采源在打歌節目表演《ANTIFRAGILE》的造型啊！
（圖源：YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截圖）
（圖源：YouTube@스브스케이팝 ZOOM截圖）

金采源個人IG也分享過多張戴這帽子的美照：
（圖源：IG@_chaechae_1）
（圖源：IG@_chaechae_1）
（圖源：IG@_chaechae_1）

金采源所屬的LE SSERAFIM本月1日發行第一張正規專輯《UNFORGIVEN》回歸，正在積極宣傳新歌《UNFORGIVEN》。很多網友激動留言：「有采源必看」、「軟綿綿小狗真的可以喝酒嗎」、「采源居然完好無損地在泳知的高能量中生存下來」、「采源在《惠薇李叡采派》都經常電不太足，來這裡會被李泳知吃掉吧kkk」。
（圖源：YouTube@KBS Kpop截圖）

但同時也出現另一個聲音，因為JYP也戴過同一頂帽子，就是宣傳《Groove Back》的打歌舞台！當時還跳了另一個女團NewJeans的舞《HYPE BOY》，令人印象深刻。 甚至有網友表示看到預告時第一個想到的反而是JYP XD

《雖然沒準備什麼菜》EP.18今晚7點（韓國時間）更新，雖然JYP應該也很有趣，但還是先期待采源啦！默默敲碗也給JYP一次機會吧XD

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