太恐怖～竟然連住址都知道！BTS柾國發文警告私生飯：「請不要再送外送到我家裡，拜託了」

4日，BTS防彈少年團柾國在 weverse 表示：「請不要再送外送到我家裡，即使送給我，我也不會吃的。」

同時他表示：「雖然很感謝心意，但是我有按時吃飯，所以自己買來吃吧，拜託了，如果再送來的話，會根據訂單號碼進行調查，並採取措施，所以停止這種行為吧！」委婉地警告私生飯。



而柾國之前直播和粉絲們互動時，也都會有私生飯打電話，或是到健身房等他。網友：「所屬公司 HYBE 在做什麼呢...」、「哎呦...看來真的是無事可做的人生啊！幹嘛這樣」、「瑟瑟發抖 起雞皮疙瘩了」、「竟然連家裡的住址都知道了，真是恐怖」、「跟蹤狂是犯罪，希望所屬公司能多工作，所屬歌手們受到各種傷害」、「怎麼這麼多瘋子啊...」、「拜託都起訴吧」等等。

有不少偶像，都飽受私生飯干擾所苦，日前《超人回來了》公開 SEVENTEEN 成員 Joshua 和 JUN 出演《超人回來了》的預告照，仔細一看....好像有什麼，柱子後面躲一個人在偷拍。還有NCT 日前錄製自製綜藝時，就有私生飯一直在後面緊緊跟著 ，她的臉最後也直接被公開，希望公司都能好好正視這些問題，保護好藝人啊！



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