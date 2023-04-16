TEEN TOP曾說沒什麼後輩cover，ONE TOP卻創話題！還有這團「8點」DKB cover獲ANGEL認證

TEEN TOP是以刀群舞聞名的二代團之一，據說TEEN TOP Niel曾抱怨沒什麼後輩cover，而「沒什麼後輩cover」這點也一度引起網友討論，結論就是「舞太難」，尤其是腳部動作，還曾有個YouTube頻道製作了舞蹈分析影片，稱TEEN TOP為「男偶像編舞之王」。

即便舞蹈很複雜，2023年還是有後輩敢cover，就是《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）出產的限定團「ONE TOP」！雖然主要是實現夢想與玩得開心，但ONE TOP（劉在錫、HAHA、黃光熙、曹世鎬、柳炳宰，李伊庚、梁世炯）cover〈To You〉確實掀起了小旋風，大家都被他們的熱忱與毅力所動容！



YouTube網友還稱讚劉在錫很了不起，都要50歲了體能管理還很好，而且持續挑戰自己，ZE:A帝國之子出身的光熙更是被讚揚「果然是愛豆」，舞蹈歌唱與美貌都齊全。TEEN TOP Niel亦親自留言：「真心覺得非常帥，謝謝你們準備這麼帥氣的舞臺！！看著所有事情都全力以赴的前輩們，我也會更加努力的！♥」



另外也有一支後輩更早就cover了TEEN TOP，是目前在《Peak Time》參賽的「8點」DKB。DKB 2020年出道以來cover不少前輩的歌，出道當年就挑戰了TEEN TOP名曲〈長直髮的她〉（Miss Right）與〈不是開玩笑的〉（Rocking）。



該影片在Twitter獲得近600次轉推，其中不乏TEEN TOP粉絲ANGEL，還有ANGEL轉推要ANGELs都來看看。YouTube留言裡也有ANGEL大力稱讚，表示舞實在太難沒人敢cover，但DKB卻cover還做得很棒，亦有人掀起了懷舊之情，稱讚DKB是「傳奇新秀」、很喜歡DKB呈現的團隊精神和正能量。



順帶一提，TEEN TOP由於在《玩什麼好呢》親自指導ONE TOP並表演經典舞曲串燒，時隔3年的合體讓音源逆行，4月品牌聲望還站上男團第4名，全員皆登男團個人聲望前50。據月初各大韓媒報導，TEEN TOP正積極考慮回歸，從Niel和創造積極參與綜藝節目來看（昨出演《喜劇大聯盟》），也許回歸不遠了。



最後就來看原版的〈To You〉、〈長直髮的她〉與〈不是開玩笑的〉，還有《玩什麼好呢?？》帶來回憶殺的串燒！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞