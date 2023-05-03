编舞超难的二代男团TEEN TOP要回归啦！上半年《玩什么好呢》合体创话题，确定下半年回归

以高难度刀群舞闻名的二代男团TEEN TOP，确定要在7月中旬回归，时隔3年。

TEEN TOP 2010年出道，最出名的就是高难度编舞，而且编舞难还能创造刀群舞，因此曾有人称他们「男偶像编舞之王」，「没有什么后辈敢cover」也曾蔚为话题‎，舞曲〈To You〉、〈长直发的她〉与〈不是开玩笑的〉……等等都是名曲。



TEEN TOP上一次回归已是3年前的2020年，於10周年之际重新录制了〈To You〉发行〈To You 2020〉，还登上《文明特急》掀起话题。隔年虽然成员Niel与创造不与经纪公司TOP Media续约，但他们没有退出，TEEN TOP维持五人体制（C.A.P、天地、Niel、Ricky、创造）。



今年3月刘在锡携手HAHA、黄光熙、曹世镐、柳炳宰，李伊庚与梁世炯组成翻版TEEN TOP「ONE TOP」，邀请到TEEN TOP五人完整体上节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢），TEEN TOP串烧表演再次掀话题，不仅音源逆行，五成员隔月品牌声望度都大幅度上升，团体声望还站上第四名，后来有媒体报导TEEN TOP正积极考虑回归，几位成员也开始出现在各大综艺节目上。



据今（3）日各大媒体报导，TEEN TOP确定要回归啦！时间就在7月，将和粉丝ANGEL一同庆祝出道13周年，新专辑会收录粉丝亲自选出的「想再听的名曲」，TEEN TOP会重新录制新版本，就如同3年前重新录制〈To You〉。投票将在本月8日於官方社群展开。



在等待TEEN TOP回归之前，不妨回顾以上TEEN TOP各种高难度编舞与《文明特急》、《玩什么好呢？》回忆杀，以及最新的SBS广播节目《两点出逃》特辑演唱会舞台吧！



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