SHINee溫流熱衷瑜伽竟遭質疑「不務正業、入坑邪教」，IG首訴心聲：「願大家身心健康，不再有同僚離開」

SHINee成員溫流結束新專輯《Circle》宣傳活動後熱心參與瑜伽運動，不料竟遭部份粉絲質疑走歪路、影響本職。 昨日他終於通過IG正面發聲回應，首次透露了醉心於瑜伽的真正原因。

溫流今年3月6日發行首張正規專輯《Circle》，攜主打歌《O（Circle）》積極出演音樂節目，多次獲得第一的好成績。 不料宣傳期結束後參加了幾次內關流瑜伽的活動、也在個人IG分享相關資訊，竟引起部份粉絲擔憂。



據悉溫流去的瑜伽館是SHINee曾經共事的一位舞者所開，有些粉絲不滿該瑜伽館多次在SNS用溫流照片做宣傳，亦擔心溫流過度熱衷瑜伽而影響未來的回歸日程。 還有部份日本粉絲因為之前的社會宗教事件而對瑜伽抱有不好的印象，多次在Bubble留言反對。







2일동안 함께 땀흘린

진기도 인사이드플로우 정식 강사 인증 받았고 현재 말해줬듯 이사 등재되어 있고.

단순 직함이 아니라 진심으로 해보고 싶었기에 강사수료레슨 참여해온거고

공식인증강사가 된! 내내 플로우 끊기지않고 쉼없이 했다는 멋진 온#온유 #진기 #onew #이진기 pic.twitter.com/2J4R2EM5cQ — 몽클한 별 (@geminids_night) May 2, 2023

但實際上溫流一直有通過Bubble分享工作進度，也許是為了消除擔心，昨日他在IG公開PO文，坦誠透露了熱衷瑜伽的真正原因。



溫流寫道：「我有一個目標，希望其他公司也好、練習生也好、名人也好，全都能夠健康。 因為想以健康的精神和身體回餽社會，所以登記成了理事。 希望不會再有人像我的同僚家人那樣飛去天上。」

溫流表示理解大家可能會有些誤會，只希望給他多一些信任：「願大家都幸福，像《Circle》那樣。」 並透露已和所屬社溝通過這件事。



溫流作為SHINee隊長，2018年經歷成員鐘鉉離世而深受打擊，用了5個多月才能重新面對鏡頭。 今年4月，歌謠界晚輩、ASTRO成員文彬也傳出噩耗，再次令偶像藝人的精神健康受到關註。

很多網友得知溫流的想法後表示支持：「理解日本粉絲的擔憂，這樣解釋就沒問題了」、「很開心他找到了適合自己的運動、健康地生活」。

此外，「內觀流瑜伽」（Inside Flow）是音樂與瑜伽的結合，跟隨現代音樂或流行歌曲的節奏來搭配瑜伽動作、整合身體脈動。

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