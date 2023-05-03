MONSTA X首支小分隊成員敲定「SHOWNU & 亨願」！有望今夏正式亮相

SHOWNU和蔡亨願確定成為MONSTA X的第一支小分隊組合，有望在今夏正式展開活動。

SHOWNU和亨元在MONSTA X分別擔任領舞和領唱，兩人作為小分隊的組合有望帶來與MONSTA X不同的風格，令人期待。

SHOWNU作為隊內大哥在2021年7月第一個入伍，今年4月21日終於完成兵役義務，本次小分隊將是他回歸後的第一次正式活動。



亨願是MONSTA X最多才多藝的成員之一，除了團體活動外還積極發展DJ、表演等領域，最近還加入SBS《人氣歌謠》擔任MC。 創作方面，亨願不僅為MONSTA X正規三輯貢獻自作曲《Nobody Else》，還為AB6IX的《Complicated》、基賢SOLO迷你專輯的《Bad Liar》《Where Is This Love》擔任製作，展現出優秀的音樂才華。



上月4日成員玟赫也開始服兵役，MONSTA X轉為5人形式、側重推動個人活動，成員周憲也將在本月22日推出首張SOLO專輯。

作為3代團中野獸派的代表人物，MONSTA X在2015年通過迷你專輯《TRESPASS》出道，發行了《Trespass》《Shoot Out》《DRAMARAMA》《Love Killa》《GAMBLER》等多首熱門曲目。 去年8月，除了成員I.M之外的Shownu、玟赫、基現、亨願、周憲均與Starship娛樂續簽了合約。



目前MONSTA X積極通過官方YouTube頻道更新自製節目《MONSTA X吃不到也GO》（MON.吃.GO），展現更多魅力。



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