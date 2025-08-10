BLACKPINK Jennie巴黎旅遊私服「獨特文字」又嗆又可愛！平價親民一公開就衝上網店榜首

女團BLACKPINK成員Jennie昨日更新IG，分享了在巴黎旅行的日常照片，透露出私下裡輕鬆可愛的一面，T恤上的文字印花也引起關注。

Jennie一口氣PO出15張照片和短影片，全部是同一身穿搭，白色修身上衣和黑色喇叭褲勾勒出緊實靈巧的身形。





細心網友對於Jennie上衣的文字也發揮探究精神，發現它看似英文，卻不完全是英文：「Did you get shot in the head？ My dad’s a good shooter. Kkabujimara！」





前面的英文很容易理解：「你腦袋中槍了嗎？ 我爸槍法不錯。」後面那個很長的「陌生單詞」Kkabujimara就讓人有點摸不著頭腦，其實它是韓文「까불지마라」的羅馬拼音，意思是：「不準放肆，別惹我！」



這件T恤的價格也十分友善，只要大約3萬5千韓元。 也許是借了Jennie的影響力，目前已在韓國最大的時尚潮牌網店MUSINSA裡衝上人氣第一：



韓國網友紛紛驚呼可愛、被勾起購買慾，也好奇外國粉絲看到這段「偽英文」會是什麼感受：「居然不是意譯而是音譯kkk」「想穿去上班公司，告訴他們『惹我你就死定了』！」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞