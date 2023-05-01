這個組合對眼睛很好！《Wonderland》劇組齊聚「百想」，湯唯、朴寶劍、秀智開心曬照

求《Wonderland》快快上映！至少已經等3年了～

「‎第59屆百想藝術大賞‎」於上週五（28日）舉行，本屆主持人由申東燁、秀智、朴寶劍擔任，除了第57屆適逢朴寶劍入伍期間，這是他們繼第54屆、第55屆、第56屆、第58屆後第五次合作。

其中，湯唯以《分手的決心》獲得百想「影后」，作品更成為本屆百想電影部門之「大賞」。值得一提的是，湯唯12年前曾以《晚秋》獲得百想「影后」，也讓網友們直呼：「韓國人真的很愛湯唯！」







主持人之一的秀智通過個人Instagram分享與湯唯、朴寶劍的合照，她留言：「《Wonderland》TEAM。湯歐膩，寶劍歐吧，還有我..」湯唯站在秀智及朴寶劍的中間，三位演員一字排開，男帥女美、畫面相當和諧。

《‎ Wonderland ‎》由湯唯的丈夫金泰勇導演執導，描述利用AI技術讓委託人在「Wonder Land」這個虛擬世界中，與因各種原因無法再見到的思念之人重逢的溫暖故事，由孔劉、湯唯、鄭有美、崔宇植、朴寶劍、秀智等組成「夢幻組合」。2020年便開機拍攝，歷經朴寶劍入伍又退伍，朴寶劍與秀智更三搭主持「百想」，但電影一直處於「待上映」的狀態。希望可以趕快在院線看到！

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