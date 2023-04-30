《壞媽媽》認賊作父？ 崔強豪變成「宋康昊」，與「壞媽媽」一刀兩斷（EP.2）

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》本週開播大獲好評，才第二集女主就有了小孩，而且一口氣生下2個！劇情進展真的神速，方向也完全超出想像~

《壞媽媽》是一部感動人心的治癒喜劇，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第一集關鍵內容！



鐵石心腸的檢察官

一位父親拜託崔強豪為他兒子證明清白，情急之下質問：「難道你沒有爸爸嗎？」 強豪被戳中痛點，狠心對那位父親說：「有爸爸又能改變什麼？ 你這種無權無勢又無能的爸爸，也只能讓兒子變成殺人犯。」 當年強豪父親就是被不稱職的檢察官逼上絕路，如今強豪的行為竟如出一轍，令人心痛。



扔掉「壞媽媽」

強豪搜查禁藥時偶然結識吳河英，得知對方是敬仰已久的前輩檢察官、國會議員「吳太秀」（鄭雄仁 飾）獨生女，便蓄意靠近、逐漸發展成戀人。 但吳太秀看不起崔強豪的貧窮背景，逼他分手。



宋友壁膝下沒有成器的小孩，十分欣賞能幹的強豪。 強豪也受到宋友壁不少幫助、對他敬佩有加，於是建議宋正式認他為義子，這樣一來不僅強豪獲得父親和婚姻，友壁集團也能與國會議員建立更加緊密的聯結。

強豪第一次從首爾回老家，只是為了讓媽媽在收養同意書上蓋章，打算從此與故鄉脫離干系、用新的身份開啟新的生活。 回程路上女友開車，不料臨停路邊時後方駛來一輛貨車，強豪連人帶車被撞翻、滾下河谷！



父不詳的小孩

李美珠未婚生下一對龍鳳胎，託付給媽媽照顧便獨自外出工作。 美珠媽為了面子謊稱美珠遠嫁美國，但實際上連龍鳳胎的生父是誰都不知道。 從小孩的年紀來看，生父是強豪也不無可能耶！





下集預告裡，強豪昏迷不知多久後在家中醒來，母子對視泣不成聲。 美珠叮囑小孩好好學英文、將來好一起生活，但謊言很快被揭穿。 出獄的方滲識（劉仁秀 飾）意味深長地對她說：「最嚴重的罪過就是傻傻地被騙。」 第3集將在下週三晚23：00上線，期待強豪大難不死的「第二次人生」！



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