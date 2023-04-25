美珠將於5月17日Solo出道！歌手名確定是「美珠」（MIJOO）

Lovelyz出身的美珠，上月便有solo出道消息，經紀公司Antenna近日已宣布時間就是下月17日。

美珠2014年以Lovelyz出道，誕生了〈Ah-Choo〉等名曲，而在2021年團體不續約解散後，美珠簽入了音樂人為主的經紀公司Antenna，雖然較常在綜藝上活動，但仍有音樂作品產出，如今也要solo了。



於Antenna期間，美珠曾在《玩什麼好呢？》組過限定團「土曜太」與「珠珠Secret」，也曾獻唱《Cheer Up》OST，而未來solo出擊，美珠確定要沿用歌謠界常用，從Lovelyz就使用至今的「美珠」（MIJOO）之名出道，而非Antenna官方常稱的全名「李美珠」（美珠現在的本名也不是李美珠是李勝雅）。

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Antenna還預告美珠的專輯會是單曲形式，會展現充滿美珠特色的音樂和概念。



另外，美珠已接下《一週偶像》主持棒和BTOB恩光共同主持，近日還受邀《Singles》雜誌拍攝畫報及一支YouTube影片「美珠的戀愛煩惱諮詢中心」，



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