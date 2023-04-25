SJ李東海時隔8年再演戲！與宋昰昀搭擋《Oh！英心》首版預告公開，這反差也太大啦 XD

新劇《Oh！英心》改編自韓國1990年播出的知名動畫《英心》，原作講述讀中學一年級的14歲少女「英心」的日常。

電視劇則是講述大家長大成人、步入30代的故事。 男女主角品嘗了人生的酸甜苦辣，在20年後再次重逢，開始打打鬧鬧的浪漫故事，由宋昰昀、SJ李東海主演，將在5月15日首播。（＊香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」 觀看！）



劇中，宋昰昀飾演綜藝部工作年的PD「吳英心」，她希望像小時候爸爸畫的漫畫《英心》裡的自己那樣逗大家發笑，但因為熱情過度，反而被同事們看做「提前劇終的代表性人物」；李東海飾演「王景泰」一角，小時候就很喜歡英心，即便經常欺負仍總是跟在她身邊。某天全家移民便音訊全無，20年後以獨角獸創業公司「Kingvely」創始人Mark Wang的身份回歸。



公開的預告中，以英心（宋昰昀 飾）說著「你知道吳英心嗎？」和播放熟悉音樂的動畫角色「英心」開場。 接著英心負責的節目似乎被廢除，也讓她大喊：「哇～連說話的時機都沒有，就對我這個樣子嗎？這樣子對嗎？」接著...「Kingvely」創始人王景泰（東海 飾）登場，對於陷入危機的英心來說，他的登場意味著什麼呢？



接下來的場面中，雖然看起來與小時候發生180度的變化，兩人還互抓著對方，今後展開不可預測的羅曼史故事，令人好奇！製作組表示：「這部作品不僅讓人聯想起原作，演員們通過超越原作的化學反應積累敘事，所以拍攝現場非常愉快，希望大家多多期待！」

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