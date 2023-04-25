文彬妹妹文秀雅在追悼空間留下手寫信！承諾不會再哭了「連哥哥的份努力生活，文兄妹Forever」

ASTRO成員文彬19日被發現在家身亡，得年25歲。22日舉行告別式，經紀公司Fantagio也在大樓前準備讓粉絲可以悼念的空間。

近日，在推特上也有許多粉絲上傳Fantagio大樓前的照片，而妹妹文秀雅、ASTRO成員、SEVENTEEN勝寛＆珉奎、Weki Meki 有情等都留下親筆信。

文秀雅寫道：「哥哥是我呀，唯一珍貴的妹妹秀雅。我也來了！因為哭得太多了，現在不會再哭了，我現在也會多笑一點，會做著自己想做的事情，我會幸福的，所以希望哥哥在那裡也要安心地幸福。」



她接著說：「要好好關注妹妹是否做得好！加上哥哥的那一份，我會努力繼續生活，不要攔著我，但是如果累了我會經常來跟哥哥撒嬌、哭訴的，所以你得接受才行呀。一直以來辛苦了，我非常愛你，永遠是你的妹妹， 文兄妹Forever。」而 MYSTIC STORY 今日也宣布 Billlie 將暫時以6人體制活動，文秀雅最近不會參加組合行程。

빈이에게 전하는 멤버들의 진심

보면서 많은 생각이 들더라...

아로하는 언제나 아스트로 곁에 있을게

여전히 우린 함께야#문빈_가수해줘서_고마워 #문빈 #MOONBIN pic.twitter.com/GTRk2wCIox — 쥬아 (@JuA_YOON0321) April 25, 2023

隊長 JIN JIN 寫下：「和哥約好了吧？要笑著生活，我也要笑你說的那樣，向著面對生活。哥會好好照顧爸爸、媽媽和秀雅的，所以你也不要擔心，真的非常愛你。」MJ 也留下紙條：「來得太晚了...哥很抱歉。之前該有多孤獨、疲憊和痛苦，沒有保護好你，對不起。」

車銀優寫道：「彬啊，這是想你的夜，你這個壞傢伙。因為睡不著和產賀一起來了，你睡得好嗎？為什麼我這麼懷念我們一起經歷的事情，哪怕只是一些瑣碎的事，你在月球上一定要幸福幾百倍，你留下來的我都會負責照顧好，所以不要太擔心，愛你、對不起，我的朋友。」產賀：「哥...過得好嗎？好想你...哥現在也還是像在我面前，我知道如果這樣的話哥會訓我的，但暫時先體諒一下吧！就像哥說的一樣，我一定會幸福，我答應你，我真的真的真的很愛你。」來自成員們最深處的緬懷和思念，讓許多粉絲看到都流淚。

동민아 산하야

둘이 함께와주니 왜이리 안심이 되는지

우주여행 간 빈이도 너희들의 편지를 보며 조금은 맘편히 다닐 수 있을거야

We still 너를 지킬께#차은우 #윤산하 pic.twitter.com/l3FGzASRhk — 누누와누 (@wanueunwoo_1) April 24, 2023

另外，Fantagio通過ASTRO官方粉絲俱樂部表示，文彬的追悼空間設置到4月30日。粉絲們訪問追悼空間後，將保管所有信件、禮物等，紙類追悼物品將定期回收並保管。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞