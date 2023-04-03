終於等到美珠Solo！Lovelyz解散之後從沒忘本業，與朴真珠組「珠珠Secret」才剛成功

根據稍早《EDAILY》報導，歌謠界人士透露Lovelyz出身的李美珠即將在5月Solo，隨後《Xports News》取得其經紀公司Antenna的說詞證實了消息。

據‎《Xports News》報導‎，Antenna表示李美珠已在為5月的Solo出道做準備，詳細的內容會再稍後公布。

美珠2014年隨著女團Lovelyz出道，定位是主舞也是副唱，可惜2021年團體不續約形同解散，美珠後來經由劉在錫引薦簽入了Antenna。Antenna是著名音樂人柳喜烈所創立的經紀公司，許多粉絲都很期待美珠在發展綜藝之餘也能持續歌手之路，然而去年曾有消息夏天要出輯卻不了了知。



值得慶幸的是，美珠Solo的好消息終於再次來臨，而且美珠其實一直都沒有忘記本業，透過固定參與的綜藝節目《玩什麼好呢》就組過兩次限定團體，與劉在錫、哈哈組成的「土曜太」，還有和朴真珠組成的「珠珠Secret」，兩次都曾闖入音源榜Top10！而「珠珠Secret」才剛在1日暫時落幕，並確定會有二次活動。



美珠去年10月也曾參與《Cheer Up》OST〈RINGING〉錄製，是她出道以來第一次單獨發行歌曲，清涼歌聲一鳴驚人，觀眾評價「音色很美」、「比想像中適合」、「有青春漫畫的感覺」。



粉絲們就靜待Antenna發布美珠Solo的正式消息吧！等不及就把上述的歌曲或是Lovelyz時期的歌曲拿出來聽聽吧！小編已重新循環〈RINGING〉了！

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