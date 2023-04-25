美珠将於5月17日Solo出道！歌手名确定是「美珠」（MIJOO）

Lovelyz出身的美珠，上月便有solo出道消息，经纪公司Antenna近日已宣布时间就是下月17日。

美珠2014年以Lovelyz出道，诞生了〈Ah-Choo〉等名曲，而在2021年团体不续约解散后，美珠签入了音乐人为主的经纪公司Antenna，虽然较常在综艺上活动，但仍有音乐作品产出，如今也要solo了。



於Antenna期间，美珠曾在《玩什么好呢？》组过限定团「土曜太」与「珠珠Secret」，也曾献唱《Cheer Up》OST，而未来solo出击，美珠确定要沿用歌谣界常用，从Lovelyz就使用至今的「美珠」（MIJOO）之名出道，而非Antenna官方常称的全名「李美珠」（美珠现在的本名也不是李美珠是李胜雅）。

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Antenna还预告美珠的专辑会是单曲形式，会展现充满美珠特色的音乐和概念。



另外，美珠已接下《一周偶像》主持棒和BTOB恩光共同主持，近日还受邀《Singles》杂志拍摄画报及一支YouTube影片「美珠的恋爱烦恼谘询中心」，



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