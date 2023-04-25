【韓網熱帖】兩個男生眼中都只有你，你要和誰交往？

大家會選1還是2呢？

1.身高185cm的清爽型肌肉男，擅長各種運動，最厲害的是足球，性格很外向

2.身高178cm的清瘦型花美男，擅長各種樂器，貴公子氣質，性格內向

以上兩人只對你一人傾心，你要如何選擇？

韓國網民評論：

1. 20代的時候我會選2，現在肯定選第一個

2. 外貌我喜歡1，但是喜歡2的性格

3. 能遇到一個體力好的男生是痛苦人生中的一大樂趣

4. 我年紀大了更喜歡2，擅長運動的外向男？大概率我在他人生中的重要性並不高，不管有多喜歡我，這種男生註定會同時交往好幾個

5. 2和我本人的性格太像了，生活在一起應該累死

6. 我比較內向，所以會選擇和我互補的外向，但是我會關注2（追星的感覺）

7. 1就不能是內向性格??? 如果是的話完全就是我的理想型

8. 我堅定地選擇2，看著他彈樂器，淡然地享受生活，而且他還是美少年，光是想像一下我都要開心死了。 先撇開外貌，外向型性格就算了，但是可以當朋友相處

9. 我覺得最近的電視劇男主基本都是第二種類型吧

10. 無法選擇，我要在這兩人之間不停劈腿。 不過，我更想看你倆相愛，哈哈哈哈哈

出處：https://theqoo.net/2783686425

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