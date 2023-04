他們都是一起長大的，都曾被稱作「小東方神起」：iKON鄭粲右、SF9澯熙不捨悼念ASTRO文彬

ASTRO文彬19日逝世,今(22)出殯。SF9澯熙稍早發文悼念,而iKON鄭粲右(CHAN)昨日也曾發限時動態向好友告別,他們可以說是一起長大的。

文彬與粲右、澯熙都是童星出身,文彬與粲右最有名的就是一起拍過東方神起MV〈氣球〉,分別飾演「小允浩」與「小昌珉」,而後來文彬則和澯熙一同以「迷你東方神起」的稱號上綜藝節目《Star King》,扮演「小允浩」與「小有天」和東方神起本人見面。

▼「大小允浩」文彬與允浩&「大小昌珉」粲右與昌珉



▼「大小允浩」文彬與允浩&「大小昌珉」澯熙與有天



文彬與粲右還和VIVIZ SINB一起拍攝過童裝廣告,兩人也一同演出《花樣男子-流星花園》主角的童年,是「小蘇易正」與「小具俊表」。更有緣分的是,他們同年同月同日生,都是1998年1月26日所誕生。

▼「大小蘇易正」文彬與金汎



▼「小小具俊表」姜漢星與「小具俊表」鄭粲右



而澯熙和文彬呢?兩人除了小時候共同出演《Star King》扮迷你東方神起,後來也一起在Fantagio度過相當長的練習生生生活,澯熙和ASTRO成員都是一起練習的,澯熙除了和文彬要好,和ASTRO前成員ROCKY也是演藝圈知名的好友檔。2018年他們接連參與了「冰桶挑戰」,文彬點名了澯熙,澯熙點名了ROCKY還點名了粲右,做公益之餘也展現了情誼。另外,據說澯熙每每拍戲都會收到文彬送來的咖啡車。

▼ROCKY、澯熙與文彬在Fantagio當練習生時期的影片



▼粲右的冰桶挑戰,發文表示多虧了澯熙與文彬讓他能參與這項公益活動



▼文彬為拍戲中的澯熙送上咖啡車應援



由於文彬與粲右、澯熙三人都曾被稱作「小東方神起」,在童星時期也經常合作,後來又都踏入了練習生之路最後成功出道成為愛豆,韓國媒體經常將他們相提並論,粉絲也喜歡看他們之間的友誼。2021年的男團競演節目《Kingdom》上,粲右就曾曝光與文彬、澯熙小時候的合照,而網路論壇Theqoo或Instiz也時不時能看見網友拿出他們三人或兩兩的童年合照討論。



他們都是一起長大的。粲右本月2日甚至還和文彬同框,豈知文彬19日先一步到天上當星星了。粲右昨日在IG限時動態發出了兩人童年照悼念文彬:「彬阿,在那裡不要生病,幸福地生活吧!」而澯熙在今日文彬出殯當日也發布童年照,隻字未提默默地悼念他的文彬哥哥。



見粲右與澯熙的悼念,粉絲紛紛翻出他們小時候的影片與照片懷念,也為文彬的離世表達遺憾,希望三人無論在天上還是在人間都要過得幸福。雖然未能再見文彬與誰同框,但相信他會一直在大家心中,他們的友誼也永遠不會消失。



Chanwoo's IG story with Moonbin was a screenshot of this video

They're soooo cute

The childhood bestie #iKON #아이콘 #찬우 #정찬우 #チャヌ#CHANWOO @iKONIC_143 #CHAN @iKON_chan_w000 pic.twitter.com/N91LosZHuC