他們都是一起長大的，都曾被稱作「小東方神起」：iKON鄭粲右、SF9澯熙不捨悼念ASTRO文彬

ASTRO文彬19日逝世，今（22）出殯。SF9澯熙稍早發文悼念，而iKON鄭粲右（CHAN）昨日也曾發限時動態向好友告別，他們可以說是一起長大的。

文彬與粲右、澯熙都是童星出身，文彬與粲右最有名的就是一起拍過東方神起MV〈氣球〉，分別飾演「小允浩」與「小昌珉」，而後來文彬則和澯熙一同以「迷你東方神起」的稱號上綜藝節目《Star King》，扮演「小允浩」與「小有天」和東方神起本人見面。

▼「大小允浩」文彬與允浩&「大小昌珉」粲右與昌珉



▼「大小允浩」文彬與允浩&「大小昌珉」澯熙與有天



文彬與粲右還和VIVIZ SINB一起拍攝過童裝廣告，兩人也一同演出《花樣男子－流星花園》主角的童年，是「小蘇易正」與「小具俊表」。更有緣分的是，他們同年同月同日生，都是1998年1月26日所誕生。

▼「大小蘇易正」文彬與金汎



▼「小小具俊表」姜漢星與「小具俊表」鄭粲右



而澯熙和文彬呢？兩人除了小時候共同出演《Star King》扮迷你東方神起，後來也一起在Fantagio度過相當長的練習生生生活，澯熙和ASTRO成員都是一起練習的，澯熙除了和文彬要好，和ASTRO前成員ROCKY也是演藝圈知名的好友檔。2018年他們接連參與了「冰桶挑戰」，文彬點名了澯熙，澯熙點名了ROCKY還點名了粲右，做公益之餘也展現了情誼。另外，據說澯熙每每拍戲都會收到文彬送來的咖啡車。

▼ROCKY、澯熙與文彬在Fantagio當練習生時期的影片



▼粲右的冰桶挑戰，發文表示多虧了澯熙與文彬讓他能參與這項公益活動



▼文彬為拍戲中的澯熙送上咖啡車應援



由於文彬與粲右、澯熙三人都曾被稱作「小東方神起」，在童星時期也經常合作，後來又都踏入了練習生之路最後成功出道成為愛豆，韓國媒體經常將他們相提並論，粉絲也喜歡看他們之間的友誼。2021年的男團競演節目《Kingdom》上，粲右就曾曝光與文彬、澯熙小時候的合照，而網路論壇Theqoo或Instiz也時不時能看見網友拿出他們三人或兩兩的童年合照討論。



他們都是一起長大的。粲右本月2日甚至還和文彬同框，豈知文彬19日先一步到天上當星星了。粲右昨日在IG限時動態發出了兩人童年照悼念文彬：「彬阿，在那裡不要生病，幸福地生活吧！」而澯熙在今日文彬出殯當日也發布童年照，隻字未提默默地悼念他的文彬哥哥。



見粲右與澯熙的悼念，粉絲紛紛翻出他們小時候的影片與照片懷念，也為文彬的離世表達遺憾，希望三人無論在天上還是在人間都要過得幸福。雖然未能再見文彬與誰同框，但相信他會一直在大家心中，他們的友誼也永遠不會消失。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞