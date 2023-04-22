他们都是一起长大的，都曾被称作「小东方神起」：iKON郑粲右、SF9澯熙不舍悼念ASTRO文彬

ASTRO文彬19日逝世，今（22）出殡。SF9澯熙稍早发文悼念，而iKON郑粲右（CHAN）昨日也曾发限时动态向好友告别，他们可以说是一起长大的。

文彬与粲右、澯熙都是童星出身，文彬与粲右最有名的就是一起拍过东方神起MV〈气球〉，分别饰演「小允浩」与「小昌珉」，而后来文彬则和澯熙一同以「迷你东方神起」的称号上综艺节目《Star King》，扮演「小允浩」与「小有天」和东方神起本人见面。

▼「大小允浩」文彬与允浩&「大小昌珉」粲右与昌珉



▼「大小允浩」文彬与允浩&「大小昌珉」澯熙与有天



文彬与粲右还和VIVIZ SINB一起拍摄过童装广告，两人也一同演出《花样男子－流星花园》主角的童年，是「小苏易正」与「小具俊表」。更有缘分的是，他们同年同月同日生，都是1998年1月26日所诞生。

▼「大小苏易正」文彬与金泛



▼「小小具俊表」姜汉星与「小具俊表」郑粲右



而澯熙和文彬呢？两人除了小时候共同出演《Star King》扮迷你东方神起，后来也一起在Fantagio度过相当长的练习生生生活，澯熙和ASTRO成员都是一起练习的，澯熙除了和文彬要好，和ASTRO前成员ROCKY也是演艺圈知名的好友档。2018年他们接连参与了「冰桶挑战」，文彬点名了澯熙，澯熙点名了ROCKY还点名了粲右，做公益之余也展现了情谊。另外，据说澯熙每每拍戏都会收到文彬送来的咖啡车。

▼ROCKY、澯熙与文彬在Fantagio当练习生时期的影片



▼粲右的冰桶挑战，发文表示多亏了澯熙与文彬让他能参与这项公益活动



▼文彬为拍戏中的澯熙送上咖啡车应援



由於文彬与粲右、澯熙三人都曾被称作「小东方神起」，在童星时期也经常合作，后来又都踏入了练习生之路最后成功出道成为爱豆，韩国媒体经常将他们相提并论，粉丝也喜欢看他们之间的友谊。2021年的男团竞演节目《Kingdom》上，粲右就曾曝光与文彬、澯熙小时候的合照，而网路论坛Theqoo或Instiz也时不时能看见网友拿出他们三人或两两的童年合照讨论。



他们都是一起长大的。粲右本月2日甚至还和文彬同框，岂知文彬19日先一步到天上当星星了。粲右昨日在IG限时动态发出了两人童年照悼念文彬：「彬阿，在那里不要生病，幸福地生活吧！」而澯熙在今日文彬出殡当日也发布童年照，只字未提默默地悼念他的文彬哥哥。



见粲右与澯熙的悼念，粉丝纷纷翻出他们小时候的影片与照片怀念，也为文彬的离世表达遗憾，希望三人无论在天上还是在人间都要过得幸福。虽然未能再见文彬与谁同框，但相信他会一直在大家心中，他们的友谊也永远不会消失。



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