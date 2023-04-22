《模範計程車2》特輯「吉林CP」重逢！林女士抽獎一次就抽中王道吉，李帝勳擁抱感歎：「我們是命運啊！」

SBS大熱話題劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2）昨晚播出特輯，主演李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全部出席，還請來了「告白被拒的工作人員」，一登場就引起騷動！

節目中先是播了一段採訪影片，對面容和聲音做了特殊處理的女工作人員稱拍戲時被李帝勳的笑容和體貼迷住，勇敢告白後慘遭拒絕，希望再和他聊一聊。 MC申東燁問李帝勳真的被工作人員告白過嗎？ 李帝勳開玩笑說：「不止一次了，所以要看到臉才知道是誰呢。」



這時演員沈素英大喊著「王道吉」出場，原來告白當事人就是慘遭王道吉背叛的林女士！沈素英表示很感謝大家喜歡她演的反派，只是她拍戲時明明超級嚴肅認真、導演和工作人員卻在笑，令她有些不爽。 直到正片播出後，她看到自己的戲份才理解：「真的太好笑了！」



沈素英透露劇中的齙牙其實是特別訂製，她本人雖然也齙牙，但並沒有那麼誇張。 MC問她有沒有想問王道吉的事，沈素英表示：「就算他說對我沒有真心，我也不會相信的。 畢竟是我的初戀啊。 一定有別的原因。」 仍然非常入戲XD



節目組給演員們準備了韓牛和補品作為獎品，由沈素英抽籤決定中獎者。沈素英抽獎時說：「我是希望抽到王道吉…」居然真的給她抽中，令所有人都感到意外和驚喜！李帝勳立即上前擁抱她：「果然，我們是命運啊！」



最後李帝勳把韓牛回送給沈素英前輩，真的是很有sense的演員~期待《模範計程車》第三季也能看到這對CP啊！



당첨된 한우세트 심소영배우님께 드리는 거 너무 스윗한데그 와중에 림여사X왕따오지 bgm 나와서 웃겨죽겠음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/ACsnbBmgdm — (@JeHoonbyeol) April 21, 2023

▽「吉林CP」驚喜重逢、抽獎一次就中：



모범택시 림여사 운명은

왕따오지맞나벼 ㅋㅋㅋㅋㅋ

드라마에서 못이룬 짝사랑을 여기서

왕따오지 본체 이제훈배우 애교미쳤

보자마자 꽉안아주고 또 안아주구 ㅠㅠ

뽑기도 왕따오지가 당첨이얔ㅋㅋㅋ

내사랑 왕따오지〰️〰️〰️ pic.twitter.com/k6sIb1zPFj — 영화로운 덕질 (@skfl0707) April 21, 2023

▽李帝勳假裝被告白太多次、不確定是哪位，臨場反應超強、超可愛啊：



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