韓媒曝李多寅改名4次有6個名字！李多寅回應：只改過2次而已

李多寅在和李昇基戀愛、結婚之後也受到了越來越多的關注。

李昇基和李多寅結婚前後連續多日登上熱搜，連韓媒自己都調侃「從未有過如此多的雜音」，「不是非公開的非公開婚禮」、「不是蜜月旅行的蜜月旅行」。 這兩日韓網又爆出李多寅另一件私事，她更名4次，共有6個名字。

李多寅這個名字並非是她的本名，只是為了進軍娛樂圈而起的藝名，現在的本名是「李羅允」，而「李羅允」則是她第五個名字。 出生時她隨父親的「林」姓，叫「林宥卿」（音譯）。 在父母離婚之後，李多寅又隨媽媽甄美里姓，變成了「甄宥卿」。隨著甄美裡再婚，又跟了繼父姓「李」，改名為「李知惠」（音譯），接著又一次更名為「李主喜」（音譯）。 最後因為甄美里信奉佛教，改名為了現在的「李羅允」。也就是說李多寅除了藝名之外，還有林宥卿、甄宥卿、李知惠、李主喜、李羅允等5個名字，翻遍整個韓娛圈，更名如此之多實屬少見。



網友們也表示李多寅數次更名改姓其實是因為父母離婚、再婚、以及宗教信仰等問題，雖然是少見到另種人驚訝的程度，卻也是個人自由，不應該戴著有色眼鏡去看待這件事情。面對越傳越廣的消息，李多寅方面也出面解釋，稱自己只改過2次名字，從未叫過「甄宥卿」、「李知惠」



此外，李昇基的岳母甄美里最近又捲入爭議之中，她將女兒、女婿的婚禮禮金全部通過「共生共感」機構捐了出去，然而經營「共生共感」的「美里洗衣房」因商標權問題引發了爭議，尚未得到解決。

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