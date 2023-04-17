Super Junior SS9南美洲巡演Vlog神秘又可愛畫面：厲旭引領禿鷹變身！

Super Junior甫結束Super Show 9（SS9）首爾安可場，E.L.F.是不是都被老少年們滑大型溜滑梯天真的模樣可愛到了呢？

Normal people: walk from main stage to middle stage.



Super Junior: slide from main stage to middle stage.

pic.twitter.com/rIKjxuwJI6 — (@adorekyu) April 16, 2023

而不曉得有們有人注意，Super Junior在這之前的SS9南美洲各站，YouTube Vlog裡也曝光了他們好幾個天真可愛的瞬間！厲旭禿鷹變身──

智利站

「禿鷹厲旭壓制街頭鴿子」，厲旭首次禿鷹變身，他還小小教學要等很多鴿子團聚的時候衝過去，「這樣他們就會以為我是禿鷹」，哥哥們都笑翻。



銀赫視角銀赫先說：「你要做什麼厲害的事要我幫你拍下來？」拍完整個變身超級問號(???????)，但始源說那就是厲旭的魅力。



厲旭後來又變身了好幾次！銀赫：「想成是禿鷹還真的有點像禿鷹。」



▼影片（東海Vlog 8:38、11:35+銀赫Vlog 5:40、15:01）





祕魯站

我們認真的厲旭YouTuber把GoPro插在地上立著，原來是想拍自己變身畫面，還讓銀赫也來變身。東海：「呀，我們真的好純真啊！大家都好純真！」



銀赫、打赤膊的始源還有東海自己也被喊下場了。



▼影片（東海Vlog 05:37）



墨西哥站

厲旭又被捕捉「老是想把GoPro立在地上」，銀赫慫恿他看到鴨子也不要害怕、不要錯過在墨西哥變身的機會。



▼影片（銀赫Vlog 2:30）



最後加碼，墨西哥站Costco，東海銀赫和利特逛一逛突然拍起短影片……XDD



▼影片（東海Vlog 13:17）



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