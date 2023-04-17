Super Junior SS9南美洲巡演Vlog神秘又可爱画面：厉旭引领秃鹰变身！

Super Junior甫结束Super Show 9（SS9）首尔安可场，E.L.F.是不是都被老少年们滑大型溜滑梯天真的模样可爱到了呢？

Normal people: walk from main stage to middle stage.



Super Junior: slide from main stage to middle stage.

pic.twitter.com/rIKjxuwJI6 — (@adorekyu) April 16, 2023

而不晓得有们有人注意，Super Junior在这之前的SS9南美洲各站，YouTube Vlog里也曝光了他们好几个天真可爱的瞬间！厉旭秃鹰变身――

智利站

「秃鹰厉旭压制街头鸽子」，厉旭首次秃鹰变身，他还小小教学要等很多鸽子团聚的时候冲过去，「这样他们就会以为我是秃鹰」，哥哥们都笑翻。



银赫视角银赫先说：「你要做什么厉害的事要我帮你拍下来？」拍完整个变身超级问号(???????)，但始源说那就是厉旭的魅力。



厉旭后来又变身了好几次！银赫：「想成是秃鹰还真的有点像秃鹰。」



▼影片（东海Vlog 8:38、11:35+银赫Vlog 5:40、15:01）





秘鲁站

我们认真的厉旭YouTuber把GoPro插在地上立著，原来是想拍自己变身画面，还让银赫也来变身。东海：「呀，我们真的好纯真啊！大家都好纯真！」



银赫、打赤膊的始源还有东海自己也被喊下场了。



▼影片（东海Vlog 05:37）



墨西哥站

厉旭又被捕捉「老是想把GoPro立在地上」，银赫怂恿他看到鸭子也不要害怕、不要错过在墨西哥变身的机会。



▼影片（银赫Vlog 2:30）



最后加码，墨西哥站Costco，东海银赫和利特逛一逛突然拍起短影片……XDD



▼影片（东海Vlog 13:17）



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