【韓網熱帖】韓國網友對於姜棟元與ROSÉ的緋聞回應：「雖然大了16歲，但他可是姜棟元啊」

17日，ROSÉ的所屬社YG娛樂及姜棟元方面為了日前所傳出的緋聞作出回應，而雙方都以「是藝人的私事，很難確認」回應所有媒體和粉絲。 因為雙方的回應韓網友就開始一場熱烈的城市論壇！

韓國網友評論：

1. 她都27歲了，知道自己在做什麼

2. 都這麼說了，大家還不明白??? 就是在交往

3. 確實有些驚訝，但是確實是人家的私事，他倆知道在做什麼，又不是結婚

4. 雖然大了16歲，但他可是姜棟元啊

5. 哈哈哈哈哈，今天留言的反應和昨天完全不同，好堂皇啊

6. 我覺得他倆交往一段時間之後就會分手

7. 43歲和27歲？不過近期社會氛圍這種年齡差也無所謂吧，又不是未成年，人家兩人互相喜歡，肯定有什麼吸引對方的地方

8. 又不是剛剛成年的人，你們這些毫不相干的有什麼資格說人家，管得太多了

9. 他們知道自己在做什麼，如果男友是姜棟元的話，確實會讓人很想談戀愛

10. 之前姜棟元說小17歲不行，小16歲就可以了???

出處： https://theqoo.net/2776488786

之後，官方又改了說詞，就 BLACKPINK ROSÉ 的戀愛傳聞表示：「之前已經說過無法確認，因為是藝人的私人領域，但是盲目推測持續進行，在此再次表明立場。今日報導的ROSÉ 的戀愛傳聞不是事實，希望大家防止與事實不符的內容擴散，謝謝。」

出處： https://theqoo.net/2776488786

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