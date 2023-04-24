100%一樣！《造后者》暗諷現實生活中的「花生社長」，連髮型都一模一樣

Netflix新韓劇《造后者》/《女王製造者》（《Queen Maker》）正式上線，本土觀眾看了之後立即就聯想到了「花生會長」。

《造后者》講述了營銷奇才、掌控大企業戰略企劃室的黃導譆（金喜愛 飾），將像雜草一樣生活、被稱作正義犀牛的人權律師吳景淑（文素利 飾）打造成首爾市長的故事。 劇中黃導譆的職責就是幫助大企業的掌門人塑造媒體形象、扭轉輿論風向、恢復名譽等。 電視劇中有一集就講到了患有憤怒調節障礙症的銀星百貨店常務理事殷彩領（金璽碧 飾）對女職員施暴，引發輿論危機的故事。

在黃導譆的安排下，殷彩領站在媒體面前低頭認錯，一名記者問：「殷常務，聽說你患有憤怒調節障礙症，這是真的嗎？」 聽到這裡殷彩領突然抬頭用陰狠的眼神盯著記者。 記者繼續發問，殷彩領始終不說話，氣憤的市民朝她扔雞蛋，最終她在數名保安人員的保護之下離場。



相關劇情播出後立即就讓無數觀眾聯想到了2014年「花生返航」事件而引發輿論熱議的前大韓航空副社長趙顯娥。 當時她乘坐飛機從紐約飛往仁川，在飛機駛向跑道還未起飛時，趙顯娥發現空服人員給她的堅果沒按規定放在盤子裡，而是裝在袋子裡。 她高聲喊叫並要機長開回登機口，且讓該乘務工作負責人下機。 該班機因此延誤20分鐘，當時機上旅客未獲任何解釋。 此一消息傳開，引發巨大爭議。 之後韓進集團發佈記者會向民眾道歉，趙顯娥面對記者鏡頭道歉、眼神陰狠的模樣全都被捕捉到下來，與《造后者》中的場景一模一樣，就連兩人的髮型都如出一轍。

除此之外，劇中的殷彩領脾氣暴躁，朝著職員發火，「我聽說是三點，怎麼這麼守時，你這個xxx連準時都不到，xxx」、「我這麼努力工作，難道你們不該報答我嗎」等。 而現實生活中趙顯娥則因為前夫吃鯛魚時吃相不好看而暴怒責駡對方，當時還流露出一段錄音，與電視劇裡一樣脾氣暴躁，聲音尖銳，另很多觀眾表示「很難不聯想到她」。



아니 얘들아 퀸메이커..

김새벽이 누군가를 잡아먹음 pic.twitter.com/AikPNsaY4M — 쿠ᩚ우ᩚ (@heteromichelin) April 14, 2023

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