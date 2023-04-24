100%一样！《造后者》暗讽现实生活中的「花生社长」，连发型都一模一样

Netflix新韩剧《造后者》/《女王制造者》（《Queen Maker》）正式上线，本土观众看了之后立即就联想到了「花生会长」。

《造后者》讲述了营销奇才、掌控大企业战略企划室的黄导嘻（金喜爱 饰），将像杂草一样生活、被称作正义犀牛的人权律师吴景淑（文素利 饰）打造成首尔市长的故事。 剧中黄导嘻的职责就是帮助大企业的掌门人塑造媒体形象、扭转舆论风向、恢复名誉等。 电视剧中有一集就讲到了患有愤怒调节障碍症的银星百货店常务理事殷彩领（金玺碧 饰）对女职员施暴，引发舆论危机的故事。

在黄导嘻的安排下，殷彩领站在媒体面前低头认错，一名记者问：「殷常务，听说你患有愤怒调节障碍症，这是真的吗？」 听到这里殷彩领突然抬头用阴狠的眼神盯著记者。 记者继续发问，殷彩领始终不说话，气愤的市民朝她扔鸡蛋，最终她在数名保安人员的保护之下离场。



相关剧情播出后立即就让无数观众联想到了2014年「花生返航」事件而引发舆论热议的前大韩航空副社长赵显娥。 当时她乘坐飞机从纽约飞往仁川，在飞机驶向跑道还未起飞时，赵显娥发现空服人员给她的坚果没按规定放在盘子里，而是装在袋子里。 她高声喊叫并要机长开回登机口，且让该乘务工作负责人下机。 该班机因此延误20分钟，当时机上旅客未获任何解释。 此一消息传开，引发巨大争议。 之后韩进集团发布记者会向民众道歉，赵显娥面对记者镜头道歉、眼神阴狠的模样全都被捕捉到下来，与《造后者》中的场景一模一样，就连两人的发型都如出一辙。

除此之外，剧中的殷彩领脾气暴躁，朝著职员发火，「我听说是三点，怎么这么守时，你这个xxx连准时都不到，xxx」、「我这么努力工作，难道你们不该报答我吗」等。 而现实生活中赵显娥则因为前夫吃鲷鱼时吃相不好看而暴怒责駡对方，当时还流露出一段录音，与电视剧里一样脾气暴躁，声音尖锐，另很多观众表示「很难不联想到她」。



아니 얘들아 퀸메이커..

김새벽이 누군가를 잡아먹음 pic.twitter.com/AikPNsaY4M — 쿠ᩚ우ᩚ (@heteromichelin) April 14, 2023

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