韓國演藝圈的帥氣兄弟檔來啦！演員哥哥「孔明」幫偶像弟弟「NCT道英」宣傳，性感曲風瞬間變成可愛頌

大家聽過小分隊 NCT DOJAEJUNG 的新歌〈Perfume〉（香水）了嗎？本來性感帥氣的風格，在孔明的挑戰下變得超可愛～。（弟弟滿臉無奈的模樣太真實了XD）

男團 NCT 道英在今年度以固定小分隊 NCT DOJAEJUNG 推出新歌〈Perfume〉，與在玹、廷祐以三人組體制回歸樂壇，在舞蹈挑戰（challenge）上力邀演藝圈的各路好友相挺，其中道英則邀請了演員哥哥「孔明」一起挑戰新曲的舞蹈。







▼面對自信滿滿又搞笑的哥哥孔明，道英的笑容與眼神意味深長～！大家自行解讀．．．XD

兩人也曾在節目《全知干預視角》同框過，哥哥刻意地表現讓弟弟忍不住吐槽～



▼〈Perfume〉MV，公開五天觀看人次已達1563萬次：



▼舞蹈版PV：



孔明最近也以全新電影《殺戮羅曼史》（Killing Romance）回歸，預祝兄弟倆的新活動都能大獲成功！



▼電影預告，講述島國大亨喬納森（李善均 飾）命運般愛上了隱退的頂級女明星如來（李荷妮 飾），並與粉絲俱樂部3期會員的四修生範宇（孔明 飾）相遇後，展開了一場異想天開的復出大作戰：



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