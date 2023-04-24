送走摯友鐘鉉+Sulli+具荷拉的IU悼念文彬：看過太多因為藝人這份職業而痛苦的同仁和朋友，痛心又可惜

歌手兼演員IU在近期的採訪中提到了ASTRO成員文彬。

IU和朴敘俊主演的電影《Dream》即將於4月26日上映，近期他們一直在為影片做宣傳，因此接受了不少採訪。 4月20日採訪當天突然傳出ASTRO成員文彬在家中身亡的消息，韓娛圈陷入一片哀悼氛圍。 採訪途中IU也提到了相關事情，表示：「一早上就聽到這麼遺憾的消息，我的心情到現在一直都很不好，我看到太多（因為藝人）這個職業而痛苦的同仁和朋友們了，真的很可惜。 希望社會能夠很自然地接受（我們這類人）也會痛苦也會疼，希望大家都能夠互相關懷一下。 每次聽到這類消息我都會想『自己一定要更多地關懷身邊的朋友』，他（文彬）身邊的人和同仁們現在心情一定很沉重。 希望大家都能好好照顧彼此，互相應援。」



IU的此番發言也是真心話，她連續3次失去摯友，2017年12月SHINee鍾鉉以自殺的方式離開了人世，一個月後的jtbc「第32屆GOLDEN DISC AWARDS」上IU表示：「 希望開心的時候可以表達開心，傷心的時候表達傷心，肚子餓的時候無力氣，痛苦的時候（工作）效率下降，這些很自然的事情可以自然地表達出來，也能夠很自然的被大家接受。 尤其是藝人們做的是安慰人的職業，大家的專業意識很好，但生而為人也希望我們可以照顧好自己，不要因為安慰別人而自己忍受痛苦，這樣反而會生病，不希望再發生這種事情了。」 以自己的方式悼念逝去的同仁故友。

但在2019年10月、11月，IU又接連送走了Sulli和具荷拉兩位閨蜜，悲痛心情可想而知，因此她這次再聞後輩文彬之事倍感惋惜。



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