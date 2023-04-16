《模范计程车2》大结局平均收视率达21.0%挤身SBS历代金土剧TOP 3！官宣推进第3季：将与编剧、演员等进行讨论

必须原班人马！第3季走起～

金土剧（周五、六播出）《模范计程车2》（港译：模范的士2）於2月17日首播。该部作品改编自以暴制暴的同名人气网漫，描述地下秘密计程车公司「彩虹运输」为被害者们进行复仇计划、伸张正义的犯罪动作剧，一通电话便能让金道奇司机（李帝勋 饰）帮你展开私人复仇。延续第1季的高人气，昨晚（15日）大结局平均收视率达21.0%，成为SBS历代同档期TOP 3。

大结局播出后韩网反响热烈，并暗示第3季将以「女军人自杀案」开展，原型则可能是‎这件事‎。

该剧导演曾表示，男主角李帝勋对於这系列作品有著浓厚且特殊的情感，每一刻都拚尽全力，表现无限热情。第1季、第2季可谓叫好又叫座，演员们也通过各式各样的采访表现出「想继续拍摄第3季」的强烈意志。稍早，传出官方将推进第3季的制作，虽然还没决定具体的内容和拍摄时间，但将开始与编剧、演员等相关人士进行讨论。

另外，李帝勋将出演tvN综艺节目‎《刘QUIZ ON THE BLOCK》‎，与主持人刘在锡、曹世镐相遇。预计可以看到他畅谈拍摄幕后，及未公开的初恋故事。

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