觀眾都愛「大男主爆擊反派」？南韓四大「私刑爽劇」戰績盤點，網淚推：現實太窩囊，只能靠代入逆襲！

近年南韓影視圈彷彿開啟了「無敵男主」的狂暴模式，不管是大銀幕還是小螢幕，只要打著「大男主」加上「私刑正義、拳頭硬爆」的公式，基本上就是票房與收視的絕對保證！近日南韓論壇Theqoo就引發了一波熱烈討論，網民點出那些在南韓大爆的影視作品，背後都有一個超狂共通點。

盤點全韓「大男主」四大天花板神作

影迷和劇迷們絕對不陌生的四部現象級神作，一字排開數據直接嚇死人！

《犯罪都市》第一至第四部的觀影人次依次為688萬、1269萬、1068萬、1150萬，全系列累計觀影人數突破了恐怖的 4000 萬大關！在南韓相當於每五個人就有四個人進過戲院看馬東石用巴掌超渡壞人。



由李帝勳等主演的SBS劇集《模範計程車（模範的士）》系列第一至第三季的最高收視率分別飆到15.5%、21%、14.2%。在如今電視台收視低迷的時代，這部劇能連拍三季本身就是個奇蹟，而且每季收視都開紅盤，金道奇司機的「代客復仇」簡直成了全韓民眾的解壓良藥。



由金武烈等主演的《鐵拳教育》被封為「Netflix 2026年最強黑馬」，不僅全韓大爆，更在全球範圍引發現象級觀看熱潮。要知道 Netflix 全平台全球觀看數前三名至今都由《魷魚遊戲》統治，而《參教育》目前正以驚人氣勢直衝全球第四名的寶座，實力不言而喻！



而昨日全新開播、由蘇志燮主演的 《金特務：本色回歸》，第一集開出 9.5% 亮眼成績，第二集直接原地起飛、飆到 15.7%！僅播兩集就創下今年 SBS 迷你劇的最高收視紀錄，簡直讓人看到了昔日《Penthouse上流戰爭3》的瘋狂影子！



為什麼「大男主＋懲惡揚善」永遠是流量密碼？

原PO點出，這些作品的共通點非常簡單暴烈：鑑於現實社會中存在著許多令人沮喪、遲遲無法伸張正義的情況，人們似乎能從這類作品中獲得一種替代性的滿足感與情感宣洩。



面對這種千篇一律卻屢試不爽的流量密碼，南韓網民紛紛心酸吐露心聲：

「比起整天在那裡看狗血出軌、抓小三，看壞人被痛扁真的舒服多了」

「因為現實法律往往都像棉花棒一樣判太輕，讓人充滿虛脫感。所以大家才想透過這些作品忘記現實的無奈，至少我是這樣。」

「雖然我個人極度反感私刑正義、也覺得暴力不能解決問題，情節也有點老套，但我完全懂為什麼會大紅。因為現實生活太令人窒息，看到螢幕裡有人能乾淨俐落地幫忙解決、把壞人痛扁一頓，確實能得到極大的代理滿足。」

「其實外國觀眾也是一樣啦！」

「如果以後能出個『大女主』的同類型私刑爽劇，感覺會非常新鮮！」

「其實樓主沒列出來的還有很多，《熱血司祭》、《少年法庭》、《地獄法官》等，這種私刑正義爽劇永遠有市場。」



現實越苦，大叔的拳頭就要越硬。這類爽劇的爆紅，或許正是當代人在高壓社會中，唯一能合法買到的「正義止痛藥」吧！



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