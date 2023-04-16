超可愛！「睿帥」吳智律提到男友「追求過程」害羞到低頭還狂踢腳，一看就是處於熱戀期啊 XD

《黑暗榮耀》中不僅李到晛和林智妍認愛，小演員「睿帥」吳智律也突襲公開戀情近況。

吳智律曾在採訪中提到正在和同補習班、同小區的朋友交往，她說：「我從一年級就很喜歡和關注他... 鼓起勇氣問他是不是喜歡我，他回答『嗯』。原來我們都喜歡對方只是沒能開口， 所以就在一起了。」吳智律表示喜歡男友性格酷酷的、帥氣又擅長運動。



近日，吳智律作為嘉賓出演《單身即地獄2》男嘉賓金珍映（Dex）主持的 YouTube 節目《덱스의 냉터뷰》。預告中，吳智律問金珍映：「雖然很突然...請問你有女朋友嗎？有暗戀的人嗎？」金珍映表示自己很久沒有女朋友了。



吳智律又問金珍映：「我有沒有男朋友呢？」金珍映：「你有嗎？」吳智律開心地回答：「對～我有！」金珍映問她誰先說交往的？吳智律害羞地說：「男朋友先說的，他說我想跟你交往。」邊講邊踢小腳，真的超可愛！金珍映又問：「我長得比較帥還是男朋友長得比較帥？」吳智律毫不猶豫地說男朋友 XD 而金珍映還演起《黑暗榮耀》的片段，吳智律也指導了他。



預告一公開，讓網友表示：「世上沒有想到的組合 哈哈，智律不僅指導叔叔演技，還表白男友，真是太可愛」、「演員可以公開男朋友嗎？太可愛了」、「藏不住的熱戀期」、「屋哩藝率真的好漂亮」、「這一集的可愛讓給了智律呢」、「小孩都有男朋友，我沒有呢」等等。

덱스의 냉터뷰 선공개 더글로리 예슬이 나온다!!!

지율아기 남친 고백썰풀고 덱스보다 잘생겻다고 함.. pic.twitter.com/xGL0iYENcv — otot (@myottlife) April 14, 2023

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