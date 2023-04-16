【少少雷】《模範計程車2》大結局突破20%收視率！韓網反響熱烈、暗示第三季以「女軍人自殺案」開始，現實原型可能是這件事！

《模範計程車2》昨晚迎來了萬眾矚目的大結局，大家對這樣的結尾感覺如何呢？ 一起留言討論吧！

根據韓國尼爾森統計，《模範計程車2》大結局第16集的全國收視率達到21.0%，成為兩季以來最高！同時在SBS金土劇TOP 10裡也來到第三位，僅次於《The Penthouse》（29.2%）和《熱血司祭》（22.0%）。

這集結尾和李帝勳之前的拍攝花絮都有透露第三季計劃，韓網友已開始許願他在第三季挑戰的變裝角色，例如司祭、警察、財閥家族成員、水上安全員等等（秀肌肉的好場景！），甚至期待他演偶像歌手，一展舞蹈實力XD





*以下內容有少少涉及16集劇情，如果很介意的朋友可以先跳過哦！



劇終後韓網友立即展開討論猜測：「最後出現的文彩元，不管誰看都覺得他倆曾經是戀人吧」、「高恩道奇重新成為鄰居真好」、「兩人天台戲一整個就是心照不宣啊」、「第一集是尋找兒子的父親，跟最後一集呼應了！」、「原本看到溫室長就很煩，沒想到最後一集很希望他活著ᅲᅲᅲ」、「記住才能找回，說得太好了」、「沒想到張代表也有戰力XD」、「張代表和初代司機一看就有故事，會不會是前戀人kk」、「那個bartender是編劇本人客串XDDDD」



任務結束1年後，新聞播放了女軍人「黃睿莉」因遭到性侵和威脅等二次傷害而做出極端選擇的消息，隨後道奇「空降」來到涉事軍營，似乎是接到相關委託。 此時是2023年12月，可能暗示第三季將在今年底推出！香港觀眾現在可在黃Viu煲劇平台回看全集~



這段情節可能也有現實原型，就是之前震驚全韓的女空軍遭性騷擾自殺事件。 2021年韓空軍女中士李睿藍（音）被指示參加聚餐後遭同僚性騷擾（強制摸胸、伸舌頭接吻等），多次向上級舉報且提交錄音證據，但軍方不僅沒有調查追責，反而和加害者父親一起對李某和未婚夫施壓，要求她放棄指控。 加害人藉口「喝多了不記得」脫罪，李某卻被迫調崗，還遭到新同袍們的調侃嘲弄。 最終李某在結婚當日自殺，留下遺言：「我的身體變髒了，因為每個人都是加害者。」

根據後續報道，韓國軍隊已經出現不止一次女兵遭性侵自殺事件，而在2019年2020年的四百多起有記錄的性暴力事件中，只有1%加害者被判刑，以男性為中心的軍隊權力體系和聚餐文化難逃其責。



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