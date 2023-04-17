《盜賊：七個朝鮮通寶》周元夜間變身義賊「臭鼬」行竊古文物！竟在任務中遇到警察身份即將曝光！（EP.1 - 2）

[有雷] 《盜賊：七個朝鮮通寶》雖已古文物為題，不過劇情貼心安排一位新到任菁英女警李姝雨，讓觀眾們與她一起學習對於古文物非法交易的滿頭問號！周元白天身為文物保管廳公務員，夜間總暗中偷回非法交易的古董並寄回給警方，神秘身份仍引來警方追蹤，在現場被活逮的他會被拆穿嗎？

以下為防雷線



《盜賊：七個朝鮮通寶》劇情首先介紹什麼叫做「朝鮮通寶」，這是中間有孔洞的古銅錢，寫著「朝鮮通寶」四字，而整組應該有七枚。一位女警崔敏雨（李姝雨飾）因故被調到文物專門小組，雖然一開始覺得有些無奈，但在跟著組長張泰仁（趙漢哲飾）開始調查後，對於古文物保護產生了濃厚的興趣，更深入了解了他們應該如何從不法商人或收藏者中保護這些文物。



崔敏雨被分配到與文物保護廳的公務員黃大明（周元飾）共同對於特殊文物進行調查，關於黃大明對待這些收藏家，又是送禮又是尊稱為「老師」她感到格格不入。不過黃大明這些舉動都是有原因的，只為了收集更多線索讓他更方便侵入其收藏倉庫，也才能夠成功偷到文物。



崔敏雨從組長那裡得知，古文物的地下流通其實會經過幾個過程，包含地下非法流通平台、專業的隱密運送、包裝的魔術師等，甚至還有盜賊專門偷走收藏家的高價文物，這些交易金額很可能多到以兆為單位來計算，而警方鎖定的知名盜賊中，其中有一位最神秘的就屬「臭鼬」，由於他每次都會在偷竊現場噴上特殊氣味，因此得名，但他總會將偷得的文物以各種方式歸還警方，即便如此，警方仍追蹤著他。



黃大明平時是位不起眼的公務員，有一位煩人的大媽總是到辦公室找他抱怨，這位大媽李春子其實是黃大明的助手，假借來抱怨而是來轉交作戰計畫資料給黃大明，夜間兩人聯手穿越層層戒護，成功從收藏家的倉庫中偷得文物。黃大明在得手文物後總會擔心文物接觸空氣瞬間損壞，而細心噴上了由身為歷史學家的父親所開發的特殊液體，因氣味特殊因此讓他被稱為「臭鼬」。



當黃大明聽說有位收藏家梁會長（張光飾）最近迷上收集「朝鮮通寶」古銅錢，此時卻傳來梁會長與十多位手下在自宅慘遭殺害的消息。而之前以走私古文物為業的慣竊蝙蝠卻前來投案，要求警方庇護，他向警方表示目睹了殺害梁會長的男性兇手，該人也拿走了朝鮮通寶五枚，不久後蝙蝠卻也在警局遇害。黃大明變身「臭鼬」夜間重回現場，卻與組長張泰仁正面相遇！他的身份會就此被拆穿嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞