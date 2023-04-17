《盗贼：七个朝鲜通宝》周元夜间变身义贼「臭鼬」行窃古文物！竟在任务中遇到警察身份即将曝光！（EP.1 - 2）

[有雷] 《盗贼：七个朝鲜通宝》虽已古文物为题，不过剧情贴心安排一位新到任菁英女警李姝雨，让观众们与她一起学习对於古文物非法交易的满头问号！周元白天身为文物保管厅公务员，夜间总暗中偷回非法交易的古董并寄回给警方，神秘身份仍引来警方追踪，在现场被活逮的他会被拆穿吗？

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《盗贼：七个朝鲜通宝》剧情首先介绍什么叫做「朝鲜通宝」，这是中间有孔洞的古铜钱，写著「朝鲜通宝」四字，而整组应该有七枚。一位女警崔敏雨（李姝雨饰）因故被调到文物专门小组，虽然一开始觉得有些无奈，但在跟著组长张泰仁（赵汉哲饰）开始调查后，对於古文物保护产生了浓厚的兴趣，更深入了解了他们应该如何从不法商人或收藏者中保护这些文物。



崔敏雨被分配到与文物保护厅的公务员黄大明（周元饰）共同对於特殊文物进行调查，关於黄大明对待这些收藏家，又是送礼又是尊称为「老师」她感到格格不入。不过黄大明这些举动都是有原因的，只为了收集更多线索让他更方便侵入其收藏仓库，也才能够成功偷到文物。



崔敏雨从组长那里得知，古文物的地下流通其实会经过几个过程，包含地下非法流通平台、专业的隐密运送、包装的魔术师等，甚至还有盗贼专门偷走收藏家的高价文物，这些交易金额很可能多到以兆为单位来计算，而警方锁定的知名盗贼中，其中有一位最神秘的就属「臭鼬」，由於他每次都会在偷窃现场喷上特殊气味，因此得名，但他总会将偷得的文物以各种方式归还警方，即便如此，警方仍追踪著他。



黄大明平时是位不起眼的公务员，有一位烦人的大妈总是到办公室找他抱怨，这位大妈李春子其实是黄大明的助手，假借来抱怨而是来转交作战计画资料给黄大明，夜间两人联手穿越层层戒护，成功从收藏家的仓库中偷得文物。黄大明在得手文物后总会担心文物接触空气瞬间损坏，而细心喷上了由身为历史学家的父亲所开发的特殊液体，因气味特殊因此让他被称为「臭鼬」。



当黄大明听说有位收藏家梁会长（张光饰）最近迷上收集「朝鲜通宝」古铜钱，此时却传来梁会长与十多位手下在自宅惨遭杀害的消息。而之前以走私古文物为业的惯窃蝙蝠却前来投案，要求警方庇护，他向警方表示目睹了杀害梁会长的男性凶手，该人也拿走了朝鲜通宝五枚，不久后蝙蝠却也在警局遇害。黄大明变身「臭鼬」夜间重回现场，却与组长张泰仁正面相遇！他的身份会就此被拆穿吗？



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