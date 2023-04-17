邕聖祐今日入伍以陸軍現役服役，剃兵哥哥頭不適應瘋狂摸頭

人氣限定男團WANNA ONE出身的歌手兼演員邕聖祐今日（4月17日）正式入伍。

據韓媒報導稱，邕聖祐於今日進入新兵教育隊，接受為期5週的基礎訓練之後將作為現役陸軍繼續服役。 此前邕聖祐所屬經紀公司FANTAGIO方面就透露藝人入伍將以非公開方式進行，不會舉行任何官方形式的活動，還請粉絲儘量不要去現場送別。



邕聖祐入伍前的3天在個人YouTube頻道開通了直播，他以兵哥哥頭亮相，已經有了新兵的氣質。 也許是不習慣這麼短的頭髮，邕聖祐不停摸頭，還說道：「活到現在還沒剪過這麼短的頭髮，一直很好奇，（剪完之後發現）很新奇，連心情都變得更加堅定了。 大家如此相信我，我也會好去好回，在軍隊裡認真工作，變得更帥氣、更堅實、更強大再回來。」



2017年，邕聖祐出演了Mnet音樂選秀節目《PRODUCE 101》第二季 ，並最終以第5名的成績作為限定男團WANNA ONE的一員出道。 團隊解散後邕聖祐積極轉戰影視劇權，這些年出演了電視劇《18歲的瞬間》、《境遇之數》、《大力女子江南順》; 電影《美麗人生》等。



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