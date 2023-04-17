《模范計程車2》「一號司機」金素妍出場雖短暫，氣場超強大！觀眾：想起《IRIS》的金善華、可以加入第三季嗎

復仇爽劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2》在15日播出大結局，官方也宣布確定製作第三季。
大結局中，金道奇（李帝勳 飾）和張代表（金義聖 飾）在昏迷狀態下被帶上車，前往某處。目睹這一切的崔主任（張赫鎮 飾）、朴主任（裴侑藍 飾）和安高恩（表藝珍 飾）也跟在可疑的車後面，得知這一情況後，金沙會立即追趕並包圍他們，最後所有人都被金沙會逮捕。
金沙會把槍對準「彩虹運輸」成員時，突然有一台模範計程車開進倉庫，展現帥氣又華麗的開車技術，同時還拿著槍狙擊金沙會，並成功化解危機。原來這是張代表在進入監獄之前事先聯繫好的，女狙擊手（金素妍 飾）說：「你最近也老是擔心別人受傷嗎？」張代表也介紹道：「這是我們模範計程車的一號司機。」
金素妍雖然出場時間不長，但氣場十足，拿著槍從車上下來那幕超級帥氣！讓不少觀眾表示：「想起了《IRIS》的金善華」、「可以加入第三季嗎」、「一號司機可不可以在第三季出現」、「又美又帥」、「本來以為她會演反派，結果是來幫忙的」、「這段我看了好幾次」等等。
另外，金素妍與李棟旭、金汎、劉慶秀合作的新劇《九尾狐傳1938》將在5月6日首播，她將飾演曾是西邊山神「柳紅酒」，有著「絕世佳人」之稱、不老傳說的京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘。日前公開的海報、預告造型真的超美，期待她的全新角色啊！
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