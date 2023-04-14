Ravi逃兵被判刑，《兩天一夜》繼鄭俊英事件再次大量刪除VOD，韓媒形容「《兩天一夜》殘酷史」

嘻哈歌手Ravi因偽造病歷逃兵被判刑2年，11日宣布退出團體VIXX。由於其承認罪刑且判決已出爐，KBS《兩天一夜》依照先前的承諾將他出演的集數於官網VOD（影片隨選、重播服務）及其他OTT平台刪除，是多達3年來的影片。

*前情提要：因「違反兵役法」被判處有期徒刑2年！Ravi 上傳道歉文並退出 VIXX：「希望成員們不要再受到傷害」



KBS《兩天一夜》宣布今（14）日起，官方網站以及部分OTT平台中斷所有Ravi出演集數的VOD。從官網可見《兩天一夜4》第1集到123集全消失，再上一集便是2019年3月10日播出的《兩天一夜3》最後一集，Ravi從2019年12月8日到2022年5月1日三年來出演的集數已全數刪除。



而這已是《兩天一夜》自2019年發生的鄭俊英性侵事件之後，再次大量刪除影片。‎那年鄭俊英還是固定班底，因為他的事件爆發，讓製作組在電視播出時不得不剪輯掉他的內容，甚至讓整個節目無限期停播，而他曾出演的6年集數所有VOD也刪除。



和鄭俊英的情形不同，Ravi雖然是在離開節目之後才爆出逃兵醜聞，但官方仍決定溯及，可見非常注重形象與社會輿論。而在這兩大事件之前，《兩天一夜》更早還有過不慎將MC夢與殷志源抽菸畫面播出來的失誤，導致製作組道歉並刪除VOD，韓媒《STARNEWS》把這些形容為「《兩天一夜》殘酷史」。

雖然官方顧及形象與輿論刪掉問題藝人的VOD，但對其他出演藝人來說是個損失，例如2019鄭俊英事件，‎不少網友痛心過世的金柱赫2013年底至2015年底出演的集數全消失無蹤。如今刪掉Ravi相關的集數，等於同期加入但更早下車的金宣虎畫面也完完全全沒了，不過YouTube相關剪輯影片目前仍留存。

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