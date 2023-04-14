《模範計程車2》超甜花絮！表藝珍「美救英雄」不慎撞到頭，李帝勳甜笑摸頭殺：「原來是妳救了我呀！」

SBS熱播復仇劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2》昨日公開了上週拍攝花絮，高恩衝上馬路保護道奇的那一幕在劇中超驚現，沒想到實際拍攝時卻是這樣甜蜜愉悅的氛圍！猜猜看最後他們會不會真的在一起了呢？ XD

*以下內容包含《模範計程車2》第13、14集關鍵內容！



上週劇集裡，金道奇（李帝勳 飾）調查Black Sun時遭對方下迷藥、神志不清走上馬路中央，眼看就要被來往車輛撞到！擔心他的高恩（表藝珍 飾）不管不顧衝上去救他，兩位工程師也豁出去駕車擋住殺手車輛，好不容易才逃過一劫。





實際拍攝時，表藝珍拍了好幾條抱住李帝勳倒下的鏡頭，李帝勳笑道：「她跌倒太多次，要去醫院啦！」拍下一個鏡頭時表藝珍的頭不慎撞到地面，李帝勳立即關心、施展一記含蓄的摸頭殺：「還好嗎？」



下一場戲，表藝珍抱住「不省人事」的李帝勳、著急大喊：「金道奇司機快醒醒！」情緒十分投入，仿彿下一秒就要哭出來！導演喊cut後李帝勳輕拍她的肩膀，調皮笑說：「原來是妳救了我呀！」這兩位演員的互動真的太甜啦！



此外，李帝勳為受傷戲做特殊化妝時開玩笑裝做很痛的模樣「請輕一點~」，還劇透15和16集需要很多流血特效妝！就讓我們一起期待本週的大結局吧~香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看！



▽第15集預告，今晚黃Viu煲劇平台更新！



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