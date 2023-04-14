WayV將在5/27舉行的Fan Meeting香港站：門票會在4月19日公售！

WayZenNies記得日期買票了！

SM娛樂旗下大型男子組合NCT的第四支分隊兼第三支固定分隊WayV，宣佈5月27 日來港跟歌迷見面，於九龍灣國際展貿中心 - 匯星Star Hall，舉行《WayV Fanmeeting Tour[Phantom] in Hong Kong 》，門票4月19日快達票公開發售！



WayV (威神V) 縮寫為「We are your Vision」，出道短短幾年便獲得多個國際音樂平台肯定，憑著首張專輯《Take Off》旋即登上30個國家iTunes專輯榜榜首，創下華語男團進入最多國家的紀錄，之後推出的《Kick Back》更橫掃25個國家iTunes單曲榜第一名，英文單曲《Love Talk》更寫下串流播放次數突破1億的紀錄， 展現全球人氣，成績斐然！2019年出道後，人氣不斷上升，單是IG Follower就已經擁有823萬粉絲，威力驚人，他們的粉絲WayZenNies佈滿世界各地，tour第一站由首爾出發，至今已經去了馬尼拉、曼谷、印尼，日本，再到香港。今次到港的成員名單分別為：Kun、Ten、XiaoJun、Hendery、YangYang。



快達票公開發售日期：4月19日 (上午10時)

購票熱線及網址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com



演出詳情：

《2023 WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in HONG KONG》

日期：2023年5月27日 (星期六) (下午5時)

地點：九龍灣國際展貿中心 - 匯星 Star Hall

票價： HK$1,680 (企位) / HK$680 (5/F樓座)



(演出成員名單：Kun、Ten、XiaoJun、Hendery、YangYang)

*(主辦機構有權增加、刪減或更改WayV演出成員名單，售出門票一概不可退換)

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