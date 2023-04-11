因「違反兵役法」被判處有期徒刑2年！Ravi 上傳道歉文並退出 VIXX：「希望成員們不要再受到傷害」

11日，Ravi（金元植）在自己的 IG 上傳長篇道歉文向受到傷害＆損失的所有人表示歉意，並宣布退出 VIXX。

他說：「因過去患有的疾病被判定爲社會服務要員，爲了活動而推遲服役中，到了很難再延期服役的時候。當時是公司內唯一的創造收益的藝人，在新冠肺炎之前簽訂的合約被無限期推遲的情況下，因為負擔違約金，迫切需要延期服役。因爲那種懇切的心情，我做出愚蠢的選擇。」

Ravi 道歉說：「在解決對公司的擔憂和合約相關內容後，我申請了社會服務要員，從去年10月開始服役，履行兵役義務。在此過程中，我向因自己做出合理化，錯誤選擇而受傷的癲癇患者和家人，以及此時此刻誠實履行服役的所有兵役義務人表示誠摯的歉意。」



此外，他還宣佈退出組合，他表示：「本來想成爲自豪的存在，但是看到這個樣子，我感到很慚愧。爲了不給 VIXX 成員們帶來更多的損失，我退出組合，懇切地希望成員們寶貴的努力不再因我而受到損失。」Ravi 最後也說此次事件給予的批評都是自己應該承擔的責任，今後不會忘記這一瞬間，會努力學習和努力成爲更好的人。



另外，當天在首爾南部地方法院舉行的違反兵役法等嫌疑第一次公審中，Ravi 被檢察機關判處有期徒刑2年。Ravi 在2021年與兵役仲介A某和經紀公司共同代表B某共謀，利用虛假癲癇症狀逃避兵役，最後被定為社會服務要員服役對象4級補充役。



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