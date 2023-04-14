Ravi逃兵被判刑，《两天一夜》继郑俊英事件再次大量删除VOD，韩媒形容「《两天一夜》残酷史」

嘻哈歌手Ravi因伪造病历逃兵被判刑2年，11日宣布退出团体VIXX。由於其承认罪刑且判决已出炉，KBS《两天一夜》依照先前的承诺将他出演的集数於官网VOD（影片随选、重播服务）及其他OTT平台删除，是多达3年来的影片。

*前情提要：因「违反兵役法」被判处有期徒刑2年！Ravi 上传道歉文并退出 VIXX：「希望成员们不要再受到伤害」



KBS《两天一夜》宣布今（14）日起，官方网站以及部分OTT平台中断所有Ravi出演集数的VOD。从官网可见《两天一夜4》第1集到123集全消失，再上一集便是2019年3月10日播出的《两天一夜3》最后一集，Ravi从2019年12月8日到2022年5月1日三年来出演的集数已全数删除。



而这已是《两天一夜》自2019年发生的郑俊英性侵事件之后，再次大量删除影片。‎那年郑俊英还是固定班底，因为他的事件爆发，让制作组在电视播出时不得不剪辑掉他的内容，甚至让整个节目无限期停播，而他曾出演的6年集数所有VOD也删除。



和郑俊英的情形不同，Ravi虽然是在离开节目之后才爆出逃兵丑闻，但官方仍决定溯及，可见非常注重形象与社会舆论。而在这两大事件之前，《两天一夜》更早还有过不慎将MC梦与殷志源抽菸画面播出来的失误，导致制作组道歉并删除VOD，韩媒《STARNEWS》把这些形容为「《两天一夜》残酷史」。

虽然官方顾及形象与舆论删掉问题艺人的VOD，但对其他出演艺人来说是个损失，例如2019郑俊英事件，‎不少网友痛心过世的金柱赫2013年底至2015年底出演的集数全消失无踪。如今删掉Ravi相关的集数，等於同期加入但更早下车的金宣虎画面也完完全全没了，不过YouTube相关剪辑影片目前仍留存。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻