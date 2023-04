這不是李泳知嗎！Super Junior荒謬事情再添一樁，發布安可場Dress Code：藍色頭巾+墨鏡

韓流帝王Super Junior即將在本週六日15、16日舉行SUPER SHOW 9首爾安可場「ROAD_SHOW」(簡稱SS9安可場),10日官方發布了一則貼文讓粉絲E.L.F.感到荒謬又好笑XD。

這是一則邀請E.L.F.參加「ROAD_SHOW」的邀請函,但有附帶條件,Dress Code(著裝要求)是藍色頭巾和帥氣墨鏡。



E.L.F.看到肯定都笑出來了吧?這下子又引發E.L.F.爭先恐後製作哏圖傳播了!而小編看了看造型頻頻想到《Biong Biong地球娛樂室》與《雖然沒有準備什麼菜》的李泳知,雖然沒有看見哪位E.L.F.網友提到,但有人想到上過《雖然沒有準備什麼菜》也綁了包頭的Key!還有人聯想過去也有過包頭造型的希澈。



▼各種哏圖



ELFs be like for 2 days of the concert



