這不是李泳知嗎！Super Junior荒謬事情再添一樁，發布安可場Dress Code：藍色頭巾+墨鏡

韓流帝王Super Junior即將在本週六日15、16日舉行SUPER SHOW 9首爾安可場「ROAD_SHOW」（簡稱SS9安可場），10日官方發布了一則貼文讓粉絲E.L.F.感到荒謬又好笑XD。

這是一則邀請E.L.F.參加「ROAD_SHOW」的邀請函，但有附帶條件，Dress Code（著裝要求）是藍色頭巾和帥氣墨鏡。



E.L.F.看到肯定都笑出來了吧？這下子又引發E.L.F.爭先恐後製作哏圖傳播了！而小編看了看造型頻頻想到《Biong Biong地球娛樂室》與《雖然沒有準備什麼菜》的李泳知，雖然沒有看見哪位E.L.F.網友提到，但有人想到上過《雖然沒有準備什麼菜》也綁了包頭的Key！還有人聯想過去也有過包頭造型的希澈。



▼各種哏圖



Ya sabía q ese look lo había visto en algún otro lado y no solo en Masha.



Por qué quieren q nos disfracemos de JiNi (HeeChul) en Palacio T? https://t.co/UzRP8phA7M pic.twitter.com/8h4XVZkGqB — Sarcastic (@thepinkside10) April 10, 2023

如果你是E.L.F.，對於這個Dress Code你會怎麼辦呢？有E.L.F.表示準備好了，也有E.L.F.選擇逃避表示「無法穿那樣搭地鐵」、「不想當阿珠媽（大嬸）」啊！但有E.L.F.很開心多年前買的SJ頭巾終於有用處了，還有E.L.F.很貼心地畫出了不同種頭巾綁法供E.L.F.參考。



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