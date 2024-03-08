李昇基：最開始創作出《新西遊記》的人是我啊！惹韓網群嘲

歌手李昇基提及自己是人氣綜藝節目《新西遊記》的「開國功臣」。

在日前播出的jtbc綜藝節目《知名歌手和街頭審查團》中，李昇基的隊友申海率表示自己是《新西遊記》的狂熱粉絲，特別希望能夠和圭賢組隊，李昇基聽完之後瞪大了眼睛，表示：「最開始創作出《新西遊記》的人是我，我和（羅）暎錫大哥一起。 」超自信的一席話逗得其他人哈哈大笑。

2015年播出的tvN綜藝《新西遊記》靈感來源於中國古典小說《西遊記》，由姜鎬童、李壽根、殷志源、李昇基等人分別扮成豬八戒、孫悟空、沙悟淨和唐三藏踏上旅程，播出之後受到了廣大韓綜粉的喜愛，人氣席捲全亞洲。 正如李昇基所說的那樣，他是《新西遊記》的元老及「開國功臣」。 2015年9月開播前的製作發布會上羅PD曾表示：「第一個提到這個點子的人是李昇基，說我們幾個人一起出去玩，但只把我們幾人玩的內容放到電視上播出有點缺乏品質，於是就打算通過網路播出，把以前一起合作過的人都拉了進來。 」



把《兩天一夜》推上巔峰的姜鎬童、李壽根、殷志源和李昇基與《兩天一夜》的元祖PD羅暎錫的重逢，已然賺足了觀眾們的目光，而開播後李昇基也憑藉獨特的幽默感和毒舌在隊內儼然是一副「忙內on top」的氣勢，常常懟得哥哥們無言以對。 第一季結束後，李昇基入伍服役，這時安宰賢、P.O和宋旻浩、圭賢等人逐漸加入，雖然有不少粉絲期待李昇基重返節目，但他很懂得該離開的時候就離開的分寸，在觀眾們心中留下了最完美的形象。當時羅PD說過：「李昇基的空位？即使劉在錫來了也填補不了。 」足以見得李昇基強大的存在感。



《知名歌手和街頭審查團》播出後，李昇基的相關言論也引發了網友的評論，眾人表示：「現在的你怎麼這麼讓人討厭呢」、「哦，好的，知道了，原來是你的點子啊，所以說人的形象真的很重要啊」、「嗯，知道了，那又如何」、「我還慶幸最近在電視上見不到他，怎麼又出來了？ 為了賺奶粉錢嗎？形象爛成什麼樣了，國外演唱會的票也賣不出去」、「雖然一開始確實是你創造了《新西遊記》，但是你本人現在的形象...... 下跌太多了」等。

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