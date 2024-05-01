HYBE員工BLIND上反諷「洗腦說」太荒誕，暗指閔熙珍雇網路水軍！牽出防彈少年團6成員來自同一大學

HYBE作為韓國新一屆娛樂公司巨頭，近日曝光了與子公司ADOR代表閔熙珍之間的爭執，接連牽扯出與邪教「檀世界」有關。

坊間的視線全都集中在了HYBE身上，韓媒「10 ASIA」報導稱在需要公司郵箱地址認證的職場人士論壇BLIND上出現大量HYBE員工的留言，他們的反應也吸引了網友們的關注。

BLIND上有HYBE員工留言稱：「有人說HYBE員工被檀世界洗腦了，每天早上都要冥想、做瑜伽，關於公司的陰謀論真的太可笑了。 」繼而又有同公司其他員工留言表示：「激發起了我少有的愛公司的心，完全不像話」、「確實要比想像中壓力大，我居然這麼愛惜自己的公司啊，笑死了」、「真可笑，求求你們給我們一些清晨冥想、瑜伽時間吧，我也想做啊」、「9點鐘的冥想課別遲到了」、「民眾真的太偏激了」、「我做的工作是因為檀世界？ 可是我沒有宗教信仰啊，也不是時爀先生讓我做的啊，是我得了神的指示嗎？」等，反諷網路上關於HYBE與檀世界有關聯的傳聞。

更有職員直接提出質疑，稱HYBE的對家ADOR閔熙珍雇傭了專業的媒體網路水軍，企圖攪渾這池水，「聽說他們都雇傭了網路水軍，我們就只能單方面承受嗎？作為同行業的人，真的好憋屈啊」。 不過這也只是HYBE旗下員工的猜測，目前沒有任何證據顯示閔熙珍參與了輿論戰。

這場爭議緣自本月25日閔熙珍代表召開的緊急記者會，會上閔代表爆料NewJeans的《OMG》MV內容受到了HYBE職員的恐嚇。 記者會後，很快就有網友挖出恐嚇與檀世界有關，由此引發了後續一系列的輿論戰。

網友指出《OMG》歌詞明明是讚揚檀世界的內容，MV卻是在貶低檀世界，眾人猜測是檀世界與HYBE高層以此威脅了閔代表，「編輯過影片的人都知道，製作一部影片要考慮得很細緻，細緻到你都覺得『這些都要考慮進去嗎？』 所以每個畫面都有意義，就當新道林車站是湊巧吧，但是MV裡放了代表檀世界的熊，這到底是什麼意思啊。 」



於此同時防彈少年團也捲入了這場風波中。 「10ASIA」報導稱除了成員JIN之外，其餘的6人全部畢業於檀世界運營的Global Cyber University。 而防彈少年團的歌曲中也出現過檀世界中經常使用的詞語，又一次加深了網友的猜測。 為此Global Cyber University於4月30日發佈聲明稱：「學校與宗教設施以及特定團體的法人，行政體系是分離的，校內並未運營宗教設施和相關課程。 BTS也是在出道前、成名前就已經全部考入了本校。我學在行政和法律上都具有獨立性和自主性，是一所明確受教育部認可的四年制綜合大學。 由於所有課程都在線上進行，許多職場人士也在學習，而一些娛樂圈的學生也是根據個人意願入學的，希望大家不要對那些在學業和事業上都很努力的娛樂圈的學生進行錯誤的指責。 」



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